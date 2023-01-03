ملقب بشيخ المترجمين.. من هو المصري الراحل محمد عناني؟
غيب الموت اليوم الثلاثاء، المترجم المصري الدكتور محمد عناني الملقب بـ"شيخ المترجمين"، عن عمر ناهز 84 عامًا.
ونعى الراحل العديد من الكتاب والمثقفين، معبرين عن حزنهم لفقد أحد رواد الترجمة والنقد المسرحي الذي أثرى المكتبة العربية بترجمة العديد من الأعمال البارزة.
والدكتور محمد عناني من مواليد محافظة البحيرة (شمال مصر)، وعمل في الستينيات مراقب لغة أجنبية في لندن، خلال استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، وعاد إلى مصر في منتصف السبعينيات، ليعمل محاضرا في اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة.
وشغل الراحل منصب أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، واشتهر بترجمة أعمال شكسبير كاملة، ضمن مشروع طه حسين في الجامعة العربية، بجانب رحلة بارزة في ترجمة أعمال النقد والمسرح.
وعُرف عن الراحل العلم الغزير، والإجادة الفائقة للغتين الإنجليزية والعربية؛ إذ أتم حفظ القرآن الكريم منذ طفولته، بالإضافة إلى المعرفة الموسعة في النظريات الفلسفية والفكرية.
وترقى عناني إلى درجة أستاذ مساعد في مطلع الثمانينيات، ثم حصل على الأستاذية في العام 1986. وترأس عناني قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة بين عامي 1993 و1999.
وانتُخب عناني خبيرا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة العام 1996. وكان المنسق الأكاديمي لبرنامج جامعة القاهرة الخاص بالترجمة الإنجليزية بين عامي 1997 و2009، والذي من خلاله ألَّف أو نقَّح كل ترجمات وكتيبات التدريس الخاصة بالجامعة منذ العام 1997، وانضم أيضا إلى اتحاد كتاب مصر.
والراحل ألف أكثر من 130 كتابًا باللغتين العربية والإنجليزية، تتنوّع بين الترجمات المهمة والأعمال الإبداعية، كما قدم عددًا من المسرحيات العربية التي عُرضت في القاهرة والمحافظات المصرية (7 أصلية، و3 مُعدّلة، و3 مُترجَمة).
وصدرت له مجموعة متنوعة من الترجمات إلى اللغة العربية، أبرزها: 3 نصوص من المسرح الإنجليزي – ريتشارد الثاني – روميو وجولييت – الفردوس المفقود – تاجر البندقية – عيد ميلاد جديد "التلي هييلي" – الملك لير – هنري الثامن – تغطية الإسلام- يوليوس قيصر – حلم ليلة صيف.
وفاز محمد عناني بالعديد من الجوائز، أبرزها، جائزة الدولة في الترجمة العام 1982، عن ترجمة "الفردوس المفقود" لميلتون، إلى اللغة العربية، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 1984، وجائزة الأمير تركي بن طلال للتميز في الترجمة إلى الإنجليزية 1998.
كما نال جائزة الدولة في الآداب العام 1999، وجائزة الأداء المتميز في الكتابة المسرحية من المعهد العالي للمسرح 2000، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب 2002، وجائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة 2011، وجائزة منظمة جامعة الدول العربية للعلوم والثقافة في الترجمة إلى الإنجليزية، بغداد 2013، وجائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى العربية، المركز القومي للترجمة 2014.