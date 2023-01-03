ملقب بشيخ المترجمين.. من هو المصري الراحل محمد عناني؟

ونعى الراحل العديد من الكتاب والمثقفين، معبرين عن حزنهم لفقد أحد رواد الترجمة والنقد المسرحي الذي أثرى المكتبة العربية بترجمة العديد من الأعمال البارزة.

والدكتور محمد عناني من مواليد محافظة البحيرة (شمال مصر)، وعمل في الستينيات مراقب لغة أجنبية في لندن، خلال استكمال دراسة الماجستير والدكتوراه، وعاد إلى مصر في منتصف السبعينيات، ليعمل محاضرا في اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة.

وشغل الراحل منصب أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة، واشتهر بترجمة أعمال شكسبير كاملة، ضمن مشروع طه حسين في الجامعة العربية، بجانب رحلة بارزة في ترجمة أعمال النقد والمسرح.