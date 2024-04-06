الأمير بدر بن عبدالمحسن يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف الأمير والشاعر السعودي البارز، بدر بن عبدالمحسن، السبت، عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية يتعالج منها خارج المملكة.

وطمأن الأمير، الذي غنى قصائده كبار فناني وفنانات العالم العربي، معجبيه، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "إكس": "السلام عليكم، أحب أن أطمئنكم أنني بخير وعافية وفضل من رب العالمين، شكرا لكم جميعاً على دعواتكم ومحبتكم وأسأل الله ألا يريكم مكروهاً ويحفظكم جميعاً والله سميع مجيب".