الأمير بدر بن عبدالمحسن يكشف آخر تطورات حالته الصحية
كشف الأمير والشاعر السعودي البارز، بدر بن عبدالمحسن، السبت، عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية يتعالج منها خارج المملكة.
وطمأن الأمير، الذي غنى قصائده كبار فناني وفنانات العالم العربي، معجبيه، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "إكس": "السلام عليكم، أحب أن أطمئنكم أنني بخير وعافية وفضل من رب العالمين، شكرا لكم جميعاً على دعواتكم ومحبتكم وأسأل الله ألا يريكم مكروهاً ويحفظكم جميعاً والله سميع مجيب".
ويتواجد الأمير في باريس حالياً، ومن المتوقع أن يعود للسعودية خلال عيد الفطر بعد تحسن حالته الصحية، وقد تلقى سيلاً من عبارات الدعم والتعاطف وتمنيات ودعوات بالشفاء من معجبيه، بجانب فنانين وفنانات وكثير من العاملين في القطاع الغنائي، من بينهم عبدالمجيد عبدالله وعبادي الجوهر وأحلام وأصالة وآخرون.
وللشاعر نحو مئة قصيدة مغناة، بينها "ليلة لو باقي ليلة" لعبدالرب إدريس، و"أبعتذر" لمحمد عبده، و"زمان الصمت" لطلال مداح، والأغنية الوطنية "فوق هام السحب"، التي لحنها وغناها محمد عبده، كما غنى قصائده عبادي الجوهر ونوال الكويتية وحسين الجسمي وعبدالله الرويشد، بينما تستعد الفنانة نجوى كرم لطرح أغنية جديدة لها خلال عيد الفطر من كلمات الشاعر بدر، لتعد أحدث ما قدمه لعالم الفن والغناء من كلمات.