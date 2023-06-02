"لقاح كورونا" قد يكون وراء أعراض غامضة لجيمي فوكس
أفادت تقارير صحفية مؤخرًا بتدهور الحالة الصحية للنجم الأمريكي جيمي فوكس، بعد أن عاش حالة مرضية غامضة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وادعى الصحفي "بينزا"، أن صحة الممثل ساءت بعد إصابته بجلطة دماغية أثناء تصوير أحد أفلامه، ما أدى لإصابته بالشلل والعمى الجزئي.
وأوضح الصحفي أن مصدرًا موثوقًا أخبره أن السبب وراء مرض جيمي الغامض هو لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن النجم لم يكن يريد أخذ اللقاح، إلّا أنه تعرض لضغوطات من قبل صناع فيلمه الجديد Back in Action، فانصاع للأمر الواقع.
ولم يتم تأكيد تلك المعلومات، رغم إصرار الصحفي على أنه حصل على الحقائق من مصدر مطلع على صلة قريبة بالممثل الهوليوودي.
وتأتي هذه الأنباء بعدما طمأنت "كورين فوكس"، ابنة النجم الأمريكي جمهوره على حالته الصحية، مشيرة إلى أن والدها خرج من المستشفى وهو في طور التعافي من "مضاعفات قلبية".
ونشرت كورين عبر خاصية ستوري في "إنستغرام" رسالة، أعربت خلالها عن غضبها واستيائها من تكهنات وسائل الإعلام والإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي أشارت إلى أن وضع النجم جيمي فوكس متدهور، وذلك بعد نقله الشهر الماضي للمستشفى.
وأكدت كورين أن والدها يتعافي، حتى أنه كان يلعب الـ(بيكل بول)، وهي رياضة شائعة في الولايات المتحدة، تجمع بين عناصر الريشة الطائرة، وكرة الطاولة وكرة المضرب.
كما أكد وكيل "جيمي فوكس" هذه المعلومات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت كورين قد كشفت في 13 نيسان/أبريل الماضي، عن تعرض والدها لوعكة صحية طارئة، أثناء تصوير أحد أفلامه مع كاميرون دياز، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.
وقالت في بيان الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "تعرض والدي جيمي فوكس لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ بسبب التصرف السريع والعناية الفائقة، هو الآن في طريقه للتعافي".
وأضافت: "نحن نعلم كم هو محبوب منكم ونقدر صلواتكم من أجله"، مضيفة أن "أسرتنا تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت".