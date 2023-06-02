"لقاح كورونا" قد يكون وراء أعراض غامضة لجيمي فوكس

كما أكد وكيل "جيمي فوكس" هذه المعلومات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت كورين قد كشفت في 13 نيسان/أبريل الماضي، عن تعرض والدها لوعكة صحية طارئة، أثناء تصوير أحد أفلامه مع كاميرون دياز، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وقالت في بيان الذي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام": "تعرض والدي جيمي فوكس لمضاعفات طبية أمس.. ولحسن الحظ بسبب التصرف السريع والعناية الفائقة، هو الآن في طريقه للتعافي".

وأضافت: "نحن نعلم كم هو محبوب منكم ونقدر صلواتكم من أجله"، مضيفة أن "أسرتنا تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت".