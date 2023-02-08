ياسر العظمة يوجه رسالة "مؤثرة" للسوريين والعالم في أعقاب الزلزال المدمر

وأضاف: "أدعو الجميع داخل الوطن وخارجه أغنياء وفقراء موالين ومعارضين وبجميع أطيافهم واتجاهاتهم وأديانهم لنجدة أخوانهم المتضررين، بكل الوسائل، سواء كان ذلك بالمال أو الكساء أو الطعام أو المأوى، فقد خرج الأمر تماما من أيديهم وباتوا بحاجة للمساعدة".

وأعرب الفنان السوري عن أمله في أن "يتفهم العالم بأن حصار دولة منكوبة ليس بالتصرف الأخلاقي أو الإنساني وأن يسمح للمعونات بالعبور للبلاد من أي جهة أو اتجاه كان".