ياسر العظمة يوجه رسالة "مؤثرة" للسوريين والعالم في أعقاب الزلزال المدمر
نشر الفنان السوري ياسر العظمة، اليوم الأربعاء، مقطعا صوتيا له مدعوما بصورته عبر حسابه الرسمي في "تويتر" يوجه فيه رسالة للسوريين في أعقاب الزلزال المدمر الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى.
وقال العظمة في رسالته: "أخوتي وإخواني الأعزاء، أمام هذه الأحداث الجسيمة وأمام هذا الحدث الإضافي الجلل الذي طرأ على بلادي فأنهكها حتى باتت غير قادرة على الاحتمال.. تتلاشى الضغائن وتضمحل الخلافات وينصهر الجميع في بوتقة واحدة تجمعهم جذورهم الطيبة".
وأضاف: "أدعو الجميع داخل الوطن وخارجه أغنياء وفقراء موالين ومعارضين وبجميع أطيافهم واتجاهاتهم وأديانهم لنجدة أخوانهم المتضررين، بكل الوسائل، سواء كان ذلك بالمال أو الكساء أو الطعام أو المأوى، فقد خرج الأمر تماما من أيديهم وباتوا بحاجة للمساعدة".
وأعرب الفنان السوري عن أمله في أن "يتفهم العالم بأن حصار دولة منكوبة ليس بالتصرف الأخلاقي أو الإنساني وأن يسمح للمعونات بالعبور للبلاد من أي جهة أو اتجاه كان".
وأضاف: "لم يقصر إخواننا العرب في غوث ودعم شقيقتهم سوريا المنكوبة وقد فعلوا ولهم الشكر العميق ولكل الدول الأخرى التي ساهمت بالمساعدة، كما أشكر شبابنا الأحباء على لهفتهم الصادقة، وإن سوريا لتفخر بهم".
وختم رسالته قائلا: "إنني أسعى جاهدا لتعزيز المساهمة في التبرع الإنساني لضحايا هذا الحدث المفجع، ما أحوجنا في هذه الظروف العصيبة إلى رابطة أخوية تجمعنا حتى نتغلب على مشاق ومصاعب هذه الحياة".
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر وظهر الإثنين، إلى 11700 قتيل، كما ورد في الأرقام الرسمية الأخيرة التي نشرت اليوم الأربعاء، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.