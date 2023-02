القبض على الممثل ناثان تشاسينغ هورس بتهمة "الاعتداء الجنسي"

وحتى الآن، حددت شرطة لاس فيغاس 6 ضحايا مزعومين، كشفوا أنه قام بالاعتداء الجنسي عليهم في الفترة من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ولايات متعددة، بما في ذلك مونتانا وساوث داكوتا ونيفادا، حيث عاش فيها لمدة 10 سنوات.

ومن الجرائم التي تم الإبلاغ عنها، الاتجار بالجنس والاعتداء الجنسي على طفل صغير وإساءة معاملة الأطفال.

وولد الممثل تشاسينغ هورس في محمية روسبيد في جنوب دكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد موطنًا لإحدى القبائل السبع لشعب لاكوتا.

واشترك تشاسينغ هورس في فيلم "Dances With Wolves" في أول تجربة له، ثم شارك في أربعة أعمال لاحقة، بما في ذلك مسلسل "Into the West"، و"Bury My Heart at Wounded Knee".