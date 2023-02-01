القبض على الممثل ناثان تشاسينغ هورس بتهمة "الاعتداء الجنسي"
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الممثل ناثان تشاسينغ هورس، الذي اشتهر بدوره في فيلم Dances With Wolves، بتهمة الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على فتيات.
واكتسب الممثل ناثان تشاسينغ هورس (46 عامًا) شهرة واسعة بين الجمهور في أمريكا وكندا، باعتباره "مداويا شعبيا" يقوم بإجراء حلقات الشفاء والتجمعات الروحية.
ووفقًا لتقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قُبض على ناثان تشاسينغ هورس، الذي لعب شخصية Smiles a Lot في الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار عام 1990، قرب منزل شمال لاس فيغاس الذي يعيش فيه مع زوجاته الخمس.
وتردد أن تشاسينغ هو عضو في قبيلة "Sioux" المعروفة باسم "سو"، وهم مجموعة من الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة، وهي أول أمة أصلية مكثت في الولايات المتحدة.
وأشارت مذكرة اعتقاله إلى أن ناثان تشاسينغ هورس استخدم التقاليد الروحية ومعتقدات قبيلته كأداة للاعتداء الجنسي على فتيات صغيرات في عدة مواقف، إذ زعم أتباعه أنه يمكنه التواصل مع كائنات غير بشرية وأطلقوا عليه لقب "رجل الطب"، و"شخص مقدس"، وأنه زعيم طائفة تُعرف باسم "The Circle".
وأضافت الشرطة أنه استخدم دوره أيضًا في الإساءة إلى فتيات أمريكيات بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا.
ويأتي اعتقال تشاسينغ هورس بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، بعد أن تلقت الشرطة بلاغات في أكتوبر 2022.
وحتى الآن، حددت شرطة لاس فيغاس 6 ضحايا مزعومين، كشفوا أنه قام بالاعتداء الجنسي عليهم في الفترة من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ولايات متعددة، بما في ذلك مونتانا وساوث داكوتا ونيفادا، حيث عاش فيها لمدة 10 سنوات.
ومن الجرائم التي تم الإبلاغ عنها، الاتجار بالجنس والاعتداء الجنسي على طفل صغير وإساءة معاملة الأطفال.
وولد الممثل تشاسينغ هورس في محمية روسبيد في جنوب دكوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد موطنًا لإحدى القبائل السبع لشعب لاكوتا.
واشترك تشاسينغ هورس في فيلم "Dances With Wolves" في أول تجربة له، ثم شارك في أربعة أعمال لاحقة، بما في ذلك مسلسل "Into the West"، و"Bury My Heart at Wounded Knee".