مودي: الهند سعيدة وفخورة بفوزها بجائزتَي أوسكار

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، إن الهند كانت "سعيدة للغاية وفخورة" بعد فوزها بجائزتَي أوسكار في ليلة تاريخية للأفلام الآسيوية.

وحازت أغنية "ناتو ناتو" من الفيلم الهندي "آر آر آر" جائزة أوسكار عن أفضل أغنية أصلية، كما فاز فيلم هندي بعنوان "ذي إيليفنت ويسبيريرز" بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي قصير.

وكتب مودي على تويتر: "شعبية "ناتو ناتو" عالمية.. ستبقى هذه الأغنية في الأذهان لسنوات".