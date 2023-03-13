مودي: الهند سعيدة وفخورة بفوزها بجائزتَي أوسكار
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، إن الهند كانت "سعيدة للغاية وفخورة" بعد فوزها بجائزتَي أوسكار في ليلة تاريخية للأفلام الآسيوية.
وحازت أغنية "ناتو ناتو" من الفيلم الهندي "آر آر آر" جائزة أوسكار عن أفضل أغنية أصلية، كما فاز فيلم هندي بعنوان "ذي إيليفنت ويسبيريرز" بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي قصير.
وكتب مودي على تويتر: "شعبية "ناتو ناتو" عالمية.. ستبقى هذه الأغنية في الأذهان لسنوات".
وأضاف: "تهانينا لـmmkeeravaani وboselyricist وجميع أعضاء الفريق على هذا التكريم المرموق. الهند سعيدة للغاية وفخورة".
وهذه الأغنية هي الأولى من إنتاج هندي تفوز بجائزة أوسكار. ومن بين الأعمال المرشّحة عن فئة أفضل أغنية، "هولد ماي هاند" لليدي غاغا من فيلم "توب غن: مافيريك" وأغنية "ليفت مي أب" لريهانا من فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".
وصوّرت "ناتو ناتو" خارج المقر الرسمي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العام 2021، قبل الغزو الروسي، وفق المخرج إس إس راجامولي.
كما هنأ مودي المخرج كارتيكي غونسالفيس والمنتج غونيت مونغا على فيلمهما الوثائقي "ذي إيليفنت ويسبيريرز".
وغرّد مودي "يسلط عملهم الضوء بشكل رائع على أهمية التنمية المستدامة والعيش في وئام مع الطبيعة".
وتدور أحداث الفيلم في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد، ويروي قصة صغير فيل يتيم يُدعى "راغو"، يوضع تحت رعاية بومان وبيلي، وهما زوجان من السكان الأصليين.
ويظهر الفيلم الوثائقي العلاقة التي تتطور بين الزوجين وصغير الفيل بالإضافة إلى الجمال الطبيعي لمحيطهم.
وبدأت الاحتفالات في الهند، اليوم الاثنين، بعد أن فازت "ناتو ناتو"، الأغنية التي حققت نجاحًا باهرًا في فيلم الأكشن "آر.آر.آر" بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية.
وقوبلت الأغنية بحفاوة بالغة عندما تم أداؤها ليلة أمس الأحد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين. ولاقت الأغنية رواجًا من المعجبين في أنحاء العالم كما أدت إلى ظهور تحد جديد على تيك توك وحازت على ملايين المشاهدات على يوتيوب.
وفاز هنود بجوائز أوسكار من قبل، ولكن لم يفز أي فيلم هندي بجائزة الأكاديمية قبل ليلة أمس الأحد في لوس أنجليس. وبفضل الفيلمين الهنديين "آر.آر.آر" و"ذا إليفانت ويسبيررز"، الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير، حظيت الهند بجائزتي أوسكار للأفلام بليلة واحدة.
وغرد حساب فيلم "آر.آر.آر" على تويتر قائلًا "الكلمات تعجز عن وصف هذه اللحظة الخيالية. نُهدي هذا النجاح إلى معجبينا الرائعين حول العالم. شكرًا لكم!!".
وبث التلفزيون صورًا للناس وهم يرقصون على وقع الأغنية بالشوارع بعد دقائق من إعلان فوزها بالجائزة.
وفي الحفل، راح الملحن إم.إم كيرافاني يغني الأغنية أثناء تسلمه الجائزة على خشبة المسرح مع مؤلف الأغاني تشاندرابوس.
وقال كيرافاني في الكواليس بعد الفوز بالجائزة، "أشعر أن هذه فقط البداية لكل شيء حتى يركز العالم أكثر، خاصة العالم الغربي، على الموسيقى الهندية والآسيوية، وهو أمر طال انتظاره".