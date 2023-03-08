بعد اتهام زوجته المغربية بسحره.. جاسم النبهان يعلق
خرج الفنان الكويتي جاسم النبهان في مقطع فيديو بثته زوجته المغربية عبر حسابها في "تيك توك"، ليعلق على الاتهامات التي طالته في الأيام الأخيرة عن كونه "مسحورًا".
واستنكر النبهان في الفيديو، اتهامات مستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن "كل ما يقال لا أساس له من الصحة".
وأعلن الفنان الكويتي عن زواجه من السيدة المغربية التي طالتها انتقادات، مؤكدًا أنهما متزوجان منذ 6 سنوات، ولديه منها ابن عمره 4 سنوات.
ولفت إلى أن زواجه تم بمعرفة كل المقربين منه بمن فيهم أهله. وقال في معرض حديثه: "اللي داير في السوشيال ميديا للأسف ما ادري ما يقولون هذا خطأ، إنه نجرح مشاعر، نتكلم بغيبة، ما ندري عن هذا الشخص، لعلمكن أنا متجوز من ست سنوات مو من اليوم، وعندي ولد عمره أربع سنين، هذا يدري عنه جميع الفنانين وأهل الكويت كلهم وأهلي".
وعلق على مقاطع الفيديو، التي أثارت الشكوك حول ممارسات زوجته لطقوس السحر، بالقول إن "ما تم وصفه بالقرابين، عبارة عن أضحيات هو من قام بها بنفسه في المغرب".
وتابع في الفيديو: "والكلام الفاضي انه ساحرة ومسوية قربان والامور هذي اللي أي مسلم ما يؤمن فيها أصلا، اللي تعلمون انا اللي اضحي هناك، ذبيحة البيت ذبيحة الولد، والعقيقة، كل شي سويناه هناك، أنا ريال مصلي مسمي، الكلام الفاضي".
وشدد على أن المقاطع التي نشرتها زوجته عبر حسابها في "تيك توك"، نشرتها بعد موافقته، وحذفتها كذلك بطلب منه، بعد الانتقادات التي طالتهما من قبل متابعين.
بدورها، ختمت زوجته الحديث بتوجيه رسالة مفادها أن "الاتهامات لن تنال منهما ولن تصل إلى هدفها بالتفريق بينهما": "أتمنى وصلت الرسالة اللي أي أحد يبي يفرق بيني وبين أبو طلال، ما يفرق بيني وبينه غير الله سبحانه وتعالى، لأني أحبه، واحب التراب اللي يمشي عليه".
ودافعت ابنة، جاسم النبهان، الفنانة حصة النبهان عن والدها، مشددة أنه "رجل مثقف وواع، ويستطيع اختيار ما يشاء".
وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" أن "الشرع أحلَّ للرجل أربعًا، وأن والدتها هي الثانية، لذا لا ترضى بالكلام الذي قيل عن والدها".
وطالبت مستخدمي مواقع التواصل بالتوقف عن استغلال اسم والدها في التعليقات.
وبدت حصة النبهان متشككة في حديثها، إذ بدت غير راضية تمامًا عن زواجه، إذ علقت بالقول: "أبوي مسكين ما يدري شو قاعده تحط".
وعبرت الفنانة الكويتية عن استيائها من التعليقات السلبية التي تناولت والدها، مشددة على أن والدها لم يظهر مطلقًا بأي صورة سلبية في حياته.
وكانت مقاطع فيديو لزوجة النبهان أثارت جدلا واسعا، بعد أن نشرت عبر حسابها في "تيك توك" مقاطع تجمعها مع الفنان الكويتي وطفل صغير ووالدتها، قبل أن يتضح أنها زوجته.
وشكك متابعون بأن "المرأة قامت بسحر جاسم النبهان"، مستندين بذلك إلى مقاطع فيديو نشرتها لشموع كثيرة وخروف تم التضحية به.
كما تداولوا صورًا لشخصيات خيالية من بينها شخصية ظهرت في سلسلة "سيد الخواتم"، قيل إنها انتشرت من حساب زوجة النبهان والتي تكنى بـ"أم يحيى" في "تيك توك"، وأكدوا أن اسم "ميمون" المصاحب لإحدى الصور يعود لـ"جن" معروف. فيما اتهمها متابعون بحذف الصور لاحقًا بعد أن راج أنها تمارس "السحر والشعوذة".