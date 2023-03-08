بعد اتهام زوجته المغربية بسحره.. جاسم النبهان يعلق

خرج الفنان الكويتي جاسم النبهان في مقطع فيديو بثته زوجته المغربية عبر حسابها في "تيك توك"، ليعلق على الاتهامات التي طالته في الأيام الأخيرة عن كونه "مسحورًا".

واستنكر النبهان في الفيديو، اتهامات مستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن "كل ما يقال لا أساس له من الصحة".

وأعلن الفنان الكويتي عن زواجه من السيدة المغربية التي طالتها انتقادات، مؤكدًا أنهما متزوجان منذ 6 سنوات، ولديه منها ابن عمره 4 سنوات.

ولفت إلى أن زواجه تم بمعرفة كل المقربين منه بمن فيهم أهله. وقال في معرض حديثه: "اللي داير في السوشيال ميديا للأسف ما ادري ما يقولون هذا خطأ، إنه نجرح مشاعر، نتكلم بغيبة، ما ندري عن هذا الشخص، لعلمكن أنا متجوز من ست سنوات مو من اليوم، وعندي ولد عمره أربع سنين، هذا يدري عنه جميع الفنانين وأهل الكويت كلهم وأهلي".