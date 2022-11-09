المذيع الكويتي طالب الشريف يثير الجدل بطريقة حواره مع طوني الشمري

أثار مقدم برنامج "ع السيف" الإعلامي الكويتي طالب الشريف، الجدل بين مواطنيه، بعد اتهامات طالته بالإساءة لضيفه التيك توكر السعودي محيا مثقال الشمري، والشهير بـ"طوني الشمري".

وكان برنامج "ع السيف" على قناة "اي تي في" استضاف المشهور السعودي طوني الشمري، قبل أن يتحول الحوار بين المقدم طالب الشريف وطوني الشمري إلى سجال.

وبدأ "الشريف" حواره، بمعاتبة "الشمري"، مبررًا ذلك بأن "المحتوى الذي يقدمه، لا يليق بذائقة المستمع".

وقال طالب الشريف لضيفه طوني الشمري إن "لديه مقاطع لا تليق بذائقة المستمع"، متهما إياه باستخدام ألفاظ "مخلة بالآداب العامة" في المحتوى الذي يقدمه.

وحاول طوني الشمري الحفاظ على هدوئه، إذ رد بأن المفردات قد تختلف حسب الثقافات، وأنه يتم استخدامها في المسارح، ليرد "الشريف" بشكل متوتر بالقول "لا نفهمها أنا عمري دبل عمرك تزيد فوقها عشرين".

واحتدم النقاش بين الإعلامي وضيفه، حيث أجابه طوني الشمري أن "الكبر ليس بالعمر بل بالعقل".

وأصر الإعلامي طالب الشريف على متابعة الحوار، معلقا "إنت الحين تعتبر من عيالي الصغار".

وخلال الحديث، قرر فيما يبدو أن يرد الضيف بطريقته، حيث قام بتصحيح طريقة لفظة كلمة "لا تليق" للإعلامي الشريف، الذي عاود الرد على ضيفه بالقول "باللغة العربية اقطك بالبحر واطلعك ناشف".