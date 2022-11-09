المذيع الكويتي طالب الشريف يثير الجدل بطريقة حواره مع طوني الشمري
أثار مقدم برنامج "ع السيف" الإعلامي الكويتي طالب الشريف، الجدل بين مواطنيه، بعد اتهامات طالته بالإساءة لضيفه التيك توكر السعودي محيا مثقال الشمري، والشهير بـ"طوني الشمري".
وكان برنامج "ع السيف" على قناة "اي تي في" استضاف المشهور السعودي طوني الشمري، قبل أن يتحول الحوار بين المقدم طالب الشريف وطوني الشمري إلى سجال.
وبدأ "الشريف" حواره، بمعاتبة "الشمري"، مبررًا ذلك بأن "المحتوى الذي يقدمه، لا يليق بذائقة المستمع".
وقال طالب الشريف لضيفه طوني الشمري إن "لديه مقاطع لا تليق بذائقة المستمع"، متهما إياه باستخدام ألفاظ "مخلة بالآداب العامة" في المحتوى الذي يقدمه.
وحاول طوني الشمري الحفاظ على هدوئه، إذ رد بأن المفردات قد تختلف حسب الثقافات، وأنه يتم استخدامها في المسارح، ليرد "الشريف" بشكل متوتر بالقول "لا نفهمها أنا عمري دبل عمرك تزيد فوقها عشرين".
واحتدم النقاش بين الإعلامي وضيفه، حيث أجابه طوني الشمري أن "الكبر ليس بالعمر بل بالعقل".
وأصر الإعلامي طالب الشريف على متابعة الحوار، معلقا "إنت الحين تعتبر من عيالي الصغار".
وخلال الحديث، قرر فيما يبدو أن يرد الضيف بطريقته، حيث قام بتصحيح طريقة لفظة كلمة "لا تليق" للإعلامي الشريف، الذي عاود الرد على ضيفه بالقول "باللغة العربية اقطك بالبحر واطلعك ناشف".
وختم طالب الشريف كلامه بمحاولة نصح طوني الشمري، بالقول إن "عليه العمل أكثر على المحتوى الذي يقدمه"، متابعا "كل إنسان له خطوات خاطئة، ومو عيب إنه يصلحها".
ورد طوني الشمري، بدوره، بأن على مقدم البرنامج كذلك أن يكون حواره هادفا، وله شخصية جيدة، ملمحا بالقول "مو شرط كل مقدم يطلع على التلفزيون يكون ناجح".
وتعرض الإعلامي طالب الشريف بسبب طريقة الحوار، الذي تحول إلى سجال بينه وبين ضيفه، لانتقادات من مواطنيه، إذ اتهموه بالإساءة لضيفه وعدم تمتعه بأدنى معايير المهنية.
وطالب الناشط خالد مشعان العنزي، باتخاذ الإجراءات القانونية في حقه "مدير قنوات atv أحمد الفضلي، التصرف الذي قام به المذيع طالب الشريف مع ضيفه أقل ما يوصف به هذا التصرف بأنه تصرف " يفشّل " ؟!؟ يجب عليك اتخاذ إجراء بحق المذيع ؟! يجب على المذيع أن يكون حصيف ودبلوماسي ؟! " وللا أنتم معايير التعيين عندكم تعتمد على الشكل ويكون يعرف يلبس بدلة إفرنجية".
واعتبر صاحب حساب "مواطن" أن الشريف حاول الانتقاص من ضيفه "اعتقد اللي سواه #طوني_الشمري في حواره مع المذيع #طالب_الشريف من ردود على هجوم المذيع هو حق للضيف، شهادة وخبرة المذيع ما تسمحله انه يجرح الضيف ويقلل من قيمته امام المشاهدين وخاصة ً انه معروف ومعروف محتواه، مو عاجبك الضيف لاتستضيفه بالبرنامج او انت كمذيع اعتذر عن اللقاء".
وهاجمت متابعة، المذيع طالب الشريف "أنا بعمرك واكبر منك وادخلك البحر اطلعك ناشف؟!!!! هذي اخلاقيات مذيع؟!! لا ومذيع له 8 سنوات فخور بنفسه ماشاءالله ليته ساكت ابرك".
واستنكرت متابعة أخرى أسلوب المذيع الشريف "يعني أنت مستضيفه عشان تعيد تربيته!! إذا عارفين فيديواته غير لائقه أو غير هادفه ليش مستضيفينه !! انتوا اللي تسلطون الضوء عليهم وغصب تبون الناس تعرفهم وتدور فيديواتهم !! بصراحة البرامج صارت تافهه ومالها هدف".
ولم يعلق الإعلامي طالب الشريف إلى حد اللحظة على الانتقادات التي طالته، فيما اكتفى المشهور السعودي طوني الشمري بنشر مقطع الفيديو للسجال بينه وبين الشريف على حسابه في "تيك توك".