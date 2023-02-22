عباس النوري: "أدعية الزلازل والمحن.. خرافات وتجهيل للناس"

أبدى الفنان السوري عباس النوري امتعاضه من انتشار أدعية الزلازل والمحن، تزامنا مع الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وقال الفنان السوري في لقاء إعلامي مع منصة قناة "بوسطة"، إن أكثر ما استفزه عند وقوع الزلزال، اعتقاد الكثير من الناس أن ما يحدث "امتحان قدري"، وانتشار ما يسمى بأدعية الزلازل وأدعية المحن، على حد قوله.

وعلق في معرض حديثه: "أنا كثير بستفزني إن في شي دعاء الزلازل ودعاء المحن في دعاء ما بعرف ايش".

واعتبر النوري أن محاولة الناس لحفظ الأدعية كأنما تميمة تمنع عنهم الكوارث من المعتقدات الخرافية: "وكأن رب العالمين ناطر واحد يقول دعاء لحتى ما يصير زلزال، لازم يحفظوا صفحتين حتى ما يصير زلزال، هذا كلام خرافات".

ووصف مثل هذه العادات بأنها نوع من التجهيل للناس، مشددا على أنه "كلام معيب حتى بالنسبة لعقل المؤمن ذاته"، ملمحا إلى وجود سياسة تجهيل بهذا الخصوص: "هذا كلام معيب بحق عقل المؤمن نفسه، في سياسة تجهيل عمبتصير".

وأثار كلام الفنان عباس النوري، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين انتقاده للأدعية.