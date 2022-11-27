استعانت بمرآة.. أصالة تكشف قصة تعافيها من مرض نفسي

كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة تعافيها من مرض نفسي، مشيرة إلى دور المرآة في ذلك.

ونشر الدكتور المصري مصطفى النحاس الطبيب النفسي لأصالة نصري، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهرت فيه أصالة من كواليس حفلها الأخير بموسم الرياض بالسعودية، وهي ترحب به وتكشف قصة تعافيها من المرض النفسي على يديه.

وقالت أصالة في الفيديو قبل انطلاق حفلها: "على فكرة دكتوري النفسي موجود، جاء من مصر لكي يحضر معي، شكرا جزيلا مصطفى النحاس، جاء لكي يحضر هذه الليلة التي شارك بنفسه فيها أن أكون موجودة هنا، لأنه ساعدني أتخطى الفترة الصعبة التي عانيت نفسيا خلالها".

وكشفت الفنانة السورية عن طريقة طبيبها البسيطة التي استخدمها لعلاجها من المرض النفسي، مشيرةً إلى أنها تعافت بشكل كبير بعد تطبيق طريقة الحديث مع نفسها أمام المرآة.