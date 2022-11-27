استعانت بمرآة.. أصالة تكشف قصة تعافيها من مرض نفسي
كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، قصة تعافيها من مرض نفسي، مشيرة إلى دور المرآة في ذلك.
ونشر الدكتور المصري مصطفى النحاس الطبيب النفسي لأصالة نصري، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهرت فيه أصالة من كواليس حفلها الأخير بموسم الرياض بالسعودية، وهي ترحب به وتكشف قصة تعافيها من المرض النفسي على يديه.
وقالت أصالة في الفيديو قبل انطلاق حفلها: "على فكرة دكتوري النفسي موجود، جاء من مصر لكي يحضر معي، شكرا جزيلا مصطفى النحاس، جاء لكي يحضر هذه الليلة التي شارك بنفسه فيها أن أكون موجودة هنا، لأنه ساعدني أتخطى الفترة الصعبة التي عانيت نفسيا خلالها".
وكشفت الفنانة السورية عن طريقة طبيبها البسيطة التي استخدمها لعلاجها من المرض النفسي، مشيرةً إلى أنها تعافت بشكل كبير بعد تطبيق طريقة الحديث مع نفسها أمام المرآة.
وأوضحت: "مصطفى دكتوري هو اللي عطاني فكرة المرآة ومنها انطلقت، أنا ونفسي على المرآة كل شيء فكرت فيه ومررت به وإصلاحات مرت بحياتي وكل شيء كتبته كان عن طريق المرآة، كانت أصالة تحكي مع صولا".
وأكدت الفنانة السورية أنها تعافت وتوقفت عن زيارة طبيبها النفسي كمريضة، لكنها واصلت زيارتها إليه، كصديقة والاطمئنان على ابنه.
وكانت أصالة قد أحيت الجمعة الماضي حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض.
يشار إلى أن أصالة ليست الوحيدة من الوسط الغنائي التي تخرج وتشكر طبيبها النفسي الذي تعالجت على يده أمام الجمهور في حفل غنائي ضخم، فقد سبقتها بتصرف مشابه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي رحبت بطبيبها النفسي خلال حفلها بختام مهرجان قرطاچ في تونس في الـ 20 من أغسطس/ آب الماضي.
وحينها فاجأت الفنانة المصرية الجمهور، بتقبيل يد طبيبها النفسي، الذي حضر معها خصيصاً من مصر إلى تونس حينها، لمؤازرتها خلال الحفل، ونادت عليه ليصعد إلى المسرح استجابة لطلبها بعدما قالت: "فين الدكتور نبيل عبد المقصود"، وقدمته للجمهور وقالت: "هو ده بقى الدكتور اللي عالجني بجد".
وأضافت شيرين عبد الوهاب حينها: "من أسبوعين قلت له لن أستطيع الغناء، قال لي ستستطيعين وأنا سآتي معك".