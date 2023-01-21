نعي مؤثر في وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب

توفي الشاعر السعودي المعروف، معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، اليوم السبت، وسط نعي مؤثر له من قبل أقاربه وأصدقائه ومحبي شعره الشعبي الكثر.

ونعى شعراء سعوديون ومدونون في المملكة، الشاعر معدي، وقد تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده.