نعي مؤثر في وفاة الشاعر السعودي معدي الكذوب
توفي الشاعر السعودي المعروف، معدي بن حمد الكذوب آل عاطف، اليوم السبت، وسط نعي مؤثر له من قبل أقاربه وأصدقائه ومحبي شعره الشعبي الكثر.
ونعى شعراء سعوديون ومدونون في المملكة، الشاعر معدي، وقد تداولوا صورا له ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية لأشهر قصائده.
وكتب الشاعر السعودي عبدالله السمين في نعي معدي: "#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب، انطفأ أحد قناديل الشعر البديع، رحمك الله يا أبو حمد رحمة الأبرار وأنزلك منازل الأخيار وعظم الله أجرنا فيك وجميع محبيك وذويك".
وقال الشاعر سعد بن شفلوت في نعي مؤثر آخر بالراحل معدي: "#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب: ليت الخبر كان كذبه يا معدي الكذوب/ ويا ليتها صدمة ماجات في حلّها: موتك يهزّ المشاعر والشعر والقلوب/ واصبح حديث العرب والمملكة كلّها".
كما نعت حسابات سعودية عديدة في تويتر، تحمل أسماء قبائل عريقة في المملكة، الشاعر الراحل، وبينها شبكة قحطان التي كتب القائمون عليها: "يا مال الجنة يا بو حمد، يا مرحبا حياكم الله على بن وخروف/ في محل وارثينن تراحيبه سبل، جمل الله حال قل الدراهم والظروف/ اشرحت مستقبلي واثبتت لي ما قبل، #وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب".
ونعى حساب "الجحادر وقحطان" الشاعر معدي، وكتب المشرفون على الحساب في تويتر: "#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب بقلوب مطمئنة مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله الشاعر الكبير معدي بن حمد الكذوب آل عاطف سائلين المولى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
ونشر المدون فالح بن صقر قصيدة للشاعر الراحل، وكتب معلقاً: "#وفاه_الشاعر_معدي_الكذوب رحم الله الشاعر الفذ معدي الكذوب العاطفي.. وأسكنه فسيح جناته مع الشهداء والأبرار والصديقين، معدي الكذوب، لو لم يقل سوى هذه القصيدة لترثيه لكفته بإذن الله. من تأثر الناس لرحيله فاعلم أن له خبيئة بينه وبين الله لا يعلمها إلا هم. (لمثل هذا فليعمل الإنسان)".
ولم يتضح بعد سبب وفاة الشاعر معدي، لكنه ظهر على سرير مستشفى في مقاطع فيديو نشرها مدونون خلال نعيه بعبارات مؤثرة.
ولا يزال للشعر الشعبي عشاقه الكثر في السعودية وباقي دول الخليج العربي.