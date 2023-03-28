الأردن.. برنامج مسابقات بطلاه "مكس وضحى" يثير جدلاً واسعاً
أثار نجما الـ"تيك توك" في الأردن محمد المقابلة، المعروف بـ"مكس" وزوجته التونسية "ضحى" حالة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورهما ببرنامج مسابقات جرى تصويره في متحف الدبابات الملكي.
حالة الجدل أثيرت بعدما قال رواد منصات التواصل الاجتماعي إن لمتحف الدبابات وهذه المعدات العسكرية رمزية خاصة لدى الأردنيين، ومن غير المقبول أن يتحول إلى "لوكيشن" (موقع) تصوير لنجوم "تيك توك".
وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين عن المتحف، وذلك إثر تحول "الدبابات" التي تحمل رمزية كبيرة لدى الأردنيين إلى مجرد مادة للتسلية واللعب، عبر برنامج بطلاه نجما تطبيق "تيك توك".
وضجت مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي تظهر لقطات من برنامج المسابقات، ويتحدث فيه كلّ من مكس وضحى بطريقة وصفت بأنها غير مقبولة.
حالة الجدل هذه استدعت ردا رسميا من إدارة متحف الدبابات الملكي، حيث نقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية عن مصدر في المتحف قوله، إن "الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها".
وذكر المصدر أن "الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت خلال تصوير البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون".
وأشار إلى أن "المتحف يضم العديد من قاعات العرض، أربع منها تحتوي على دبابات وآليات عسكرية دولية لم تخدم في القوات المسلحة الأردنية"، لافتا إلى أنه تم تصوير البرنامج في قاعة الحرب العالمية الثانية والقاعة الدولية".
وبين أن لباس المتسابقين ليس أردنيا، وإنما يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، موضحا أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف والاطلاع على معروضاته والقصص التي يرويها المتحف عن البطولات والتضحيات لجيشنا العربي في الحروب التي خاضها دفاعا عن أرض الأردن، والاطلاع على التاريخ العسكري العالمي.
وشدد المصدر في توضيحه بالقول: "لم تظهر في البرنامج أي إساءة لأي جهة، ولأي موروث وطني، وإنما هدف إلى تشجيع الجيل الجديد وجذبه لزيارة المتحف".
يذكر أن السلطات الأردنية كانت قد حظرت تطبيق "تيك توك" في البلاد، وذلك أثناء الاحتجاجات الأخيرة التي انطلقت جنوب البلاد، فيما يعرف بأزمة الشاحنات، وقالت السلطات حينها إن بعض رواد التطبيق يسيئون استخدامه.