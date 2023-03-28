الأردن.. برنامج مسابقات بطلاه "مكس وضحى" يثير جدلاً واسعاً

وطالب ناشطون بمحاسبة المسؤولين عن المتحف، وذلك إثر تحول "الدبابات" التي تحمل رمزية كبيرة لدى الأردنيين إلى مجرد مادة للتسلية واللعب، عبر برنامج بطلاه نجما تطبيق "تيك توك".

وضجت مواقع التواصل بمقاطع الفيديو التي تظهر لقطات من برنامج المسابقات، ويتحدث فيه كلّ من مكس وضحى بطريقة وصفت بأنها غير مقبولة.

حالة الجدل هذه استدعت ردا رسميا من إدارة متحف الدبابات الملكي، حيث نقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية عن مصدر في المتحف قوله، إن "الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها".