الإمام الشافعي.. تفريغ للرسالة الدينية لصالح "الرؤية الدرامية"

ومع رصد عدد من الأخطاء الفادحة أبرزها وقائع غير صحيحة تاريخيا إلى ضعف اللغة المستخدمة والتي كانت من المفترض أن تمثل عصر الإمام الشافعي، إضافة إلى أصوله التي تعود إلى أفصح قبائل العرب في قريش، برر القائمون على العمل أن ذلك يعود إلى "الضرورة الفنية".

ولجأ صناع العمل إلى التبرير بالقول إنه "ليس تاريخيا بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما مجرد رؤية درامية".

وذهب المدقق اللغوي الدكتور أحمد عمار، المسؤول عن المراجعة اللغوية في المسلسل، إلى القول Yن العمل مجرد رؤية فنية وإنسانية لا أكثر.