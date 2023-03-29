الإمام الشافعي.. تفريغ للرسالة الدينية لصالح "الرؤية الدرامية"
أمام حالة اللغط الذي أثارها مسلسل "الإمام الشافعي" والأخطاء الفادحة التي حاصرت القائمين على العمل، اضطر صناعه إلى التملص من المسؤولية التاريخية والدينية.
وعانى المسلسل من عدة أخطاء، أبرزها نسب أبيات للشاعر السوري حذيفة العربجي إلى الإمام الشافعي، والتي أقر المدقق اللغوي للعمل بارتكابها وعدم التنبه لها.
ومع رصد عدد من الأخطاء الفادحة أبرزها وقائع غير صحيحة تاريخيا إلى ضعف اللغة المستخدمة والتي كانت من المفترض أن تمثل عصر الإمام الشافعي، إضافة إلى أصوله التي تعود إلى أفصح قبائل العرب في قريش، برر القائمون على العمل أن ذلك يعود إلى "الضرورة الفنية".
ولجأ صناع العمل إلى التبرير بالقول إنه "ليس تاريخيا بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما مجرد رؤية درامية".
وذهب المدقق اللغوي الدكتور أحمد عمار، المسؤول عن المراجعة اللغوية في المسلسل، إلى القول Yن العمل مجرد رؤية فنية وإنسانية لا أكثر.
كما أوحى الدكتور أحمد عمار أن الغرض من العمل تسليط الضوء على أخلاق وفكر وأدب الإمام الشافعي؛ ما يطرح السؤال فيما إذا كان "الإمام الشافعي" مادة للدراسة الأدبية أم مرجعًا ورمزًا دينيًّا في الأصل.
كما تذرع القائمون على المسلسل بنشر تنويه بأن "العمل مجرد خيال من المؤلف"، وهو ما يضيف كذلك تساؤلا آخر بشأن الحق في "التأليف" على شخصية دينية تاريخية بارزة ومعروفة.
وإثر التبريرات التي أرادت تفريغ شخصية "الإمام الشافعي" التي لا يمكن التنصل من كونها شخصية دينية بامتياز، وتجريده من رسالته الأساسية، إلى جعله مجرد شخصية لها "جوانب إنسانية وأدبية" يمكن إضافة شيء من "الخيال والرؤية الفنية" عليها، تعرَّض العمل إلى سخرية متابعين عبر مواقع التواصل.
وانتقد مغرد عبر موقع التواصل "تويتر"، التذرع بالخيال بشأن شخصية تاريخية: "خيالية على أساس أن الإمام الشافعي أسطورة مثلا خيالية فبنضيف لها شخصيات تكمل الدراما".
واعترض مغرد آخر على محاولة التملص من المسؤولية التاريخية في العمل: "اللهجة المصرية غير متناسبة مع تلك الفترة الزمنية وهى من خيال المؤلف، مشاهد كثيرة من خيال المؤلف مثل لقاء الشافعي بالراهب . طبعاً حتى ندعم الوحدة الوطنية ولو على حساب الأمانة فى نقل التاريخ، الإمام الشافعي كان بليغاً فهو قرشى وكان له مهابة لم يعجبنى لقاؤه بالخليفه وهو يرتعد".
واستنكر آخر: "متخيل الإمام الشافعي اللي يعلم في الطب وقتها اكتر من معظم الأطباء هيودي مراته لقسيس كنيسة يعالجها ؟ هيغازل مراته ببيت شعر كاتبه شاعر سوري ؟ هيقول لواحد الفسطاط منورة بأهلها ويتكلم بالعامية ؟ شيء في منتهى الاستسهال والفشل من جميع صناع المسلسل".