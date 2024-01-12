زواج أمير بروناي بمراسم ملكية.. وعروسه تخطف الأنظار

بدأت قبل أيام قليلة احتفالات زفاف الأمير عبد المتين، نجل سلطان بروناي حسن البلقية، والتي تستمر لمدة 10 أيام.

وكان سلطان بروناي قد أعلن عن خطوبة ابنه، البالغ من العمر 32 عامًا، من شابة تنتمي لعامة الشعب تُدعى "أنيشا روزناه إيسا كالبيك"، في أكتوبر الماضي.

وأُقيم حفل الزواج الإسلامي الرسمي للثنائي، أمس الخميس، داخل مسجد عمر علي سيف الدين، في العاصمة بندر سيري بيغاوان.

وحضر الحفل والد الأمير متين، السلطان حسن البلقية، أطول ملوك العالم جلوسًا على العرش، بالإضافة إلى عدد من الأقارب والضيوف.