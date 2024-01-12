زواج أمير بروناي بمراسم ملكية.. وعروسه تخطف الأنظار
بدأت قبل أيام قليلة احتفالات زفاف الأمير عبد المتين، نجل سلطان بروناي حسن البلقية، والتي تستمر لمدة 10 أيام.
وكان سلطان بروناي قد أعلن عن خطوبة ابنه، البالغ من العمر 32 عامًا، من شابة تنتمي لعامة الشعب تُدعى "أنيشا روزناه إيسا كالبيك"، في أكتوبر الماضي.
وأُقيم حفل الزواج الإسلامي الرسمي للثنائي، أمس الخميس، داخل مسجد عمر علي سيف الدين، في العاصمة بندر سيري بيغاوان.
وحضر الحفل والد الأمير متين، السلطان حسن البلقية، أطول ملوك العالم جلوسًا على العرش، بالإضافة إلى عدد من الأقارب والضيوف.
وذكرت صحيفة "بورنيو بوليتين" الإنجليزية أن الأمير متين ظهر بأزياء الزفاف التقليدية البيضاء، والمزينة بزخارف ماسية، وغطاء رأس مطابق.
وخلال المراسم، اقترب الأمير متين من والده وقبّل يده، ثم أُطلقت 17 رصاصة تحية إيذانًا باختتام الحفل.
وخرج الأمير من المسجد حيث لوَّح للجماهير التي كانت تنتظر إلقاء نظرة على العريس.
وفي حفل منفصل، بدت العروس برفقة أهلها، حيث ارتدت فستانًا أبيض بأكمام طويلة مزخرفة، وطرحة مطرزة بالورود.
وقبل أيام، خطفت العروس الأنظار ببساطتها وجمالها الطبيعي، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلت بمراسم "خاتمة القرآن" بتصميم أبيض بسيط مع غطاء رأس مطابق.
وكان أمير بروناي قد كشف، لأول مرة، عن ملامح عروسه يوم رأس السنة، بصورة رسمية لهما معًا، ترك أسفلها تعليقًا قال فيه: "نتمنى لكم جميعًا الأفضل في 2024".
يذكر أن الأمير متين هو السادس في ترتيب ولاية العرش، وهو الابن الرابع، والطفل العاشر لسلطان بروناي، أما العروس فهي حفيدة أحد المستشارين الخاصين لسلطان بروناي، والذي يدعى بيهين داتو إيسا، وهو مؤسس خطوط طيران بروناي الملكية.