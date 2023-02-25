محطات في حياة الفنان السوري الراحل شادي زيدان

والراحل شادي زيدان ممثل سوري، من مواليد كانون الثاني/ يناير عام 1974 بقرية الرحيبة في ريف دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنانين أيمن ووائل زيدان، ودخل مجال التمثيل في تسعينيات القرن الماضي.

وشارك الفنان السوري في عشرات الأعمال التي أثرت الدراما التلفزيونية في سوريا والوطن العربي، كانت بدايتها عام 1996 عندما قدم مسلسلي "أيام الغضب" بطولة شقيقة أيمن زيدان وفرح بسيسو، و"عيلة ست نجوم" بطولة سامية الجزائري وأيمن رضا، بالإضافة إلى مشاركته في 3 أعمال سينمائية.

وتوالت مشاركات زيدان في الدرما، وقدم عام 1997 مسلسل "عيلة 7 نجوم" عندما ظهر بدور "عفيف"، وفي العام التالي شارك في 3 مسلسلات "طيبون جدا" و"الفندق" و"إخوة التراب 2" عام 1998، كما قدم مسلسلات "نساء صغيرات" و"جواد الليل" و"فوازير مشاهير" عام 1999.

وشهد مطلع الألفية الثانية انطلاقة قوية للفنان الرحل، إذ شارك في أكثر من 38 عملاً دراميًا أبرزها، مسلسلات "ليل المسافرين" عام 2000، و"ألو جميل ألو هناء" عام 2001 وقدم دور "فهيم"، و"هولاكو" عام 2002، عندما قدم دور "كيتا"، و"حنين" عام 2002 وجسد دور "عماد".

كما شارك في مسلسلات "الوزير وسعادة حرمه" عام 2006، و"الخط الأحمر" عام 2008 وقدم دور "أشرف"، و"بيت جدي" عام 2009 ومسلسل "أيام الدراسة" عام 2011، وظهر بدور "الأستاذ عباس"، والجزء السابع من المسلسل الشهير "باب الحارة" عام 2015، وقدم دور "هلال".