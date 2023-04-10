أول ظهور لميلانيا ترامب برفقة زوجها بعد محاكمة مانهاتن

ظهرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح أمس، للمرة الأولى بعد توجيه تهم جنائية للأخير بعد حادثة الأموال الصامتة التي دفعها للممثلة الإباحية باميلا دانيالز في 2016.

وشوهدت السيدة الأولى السابقة والرئيس السابق البالغ من العمر 76 عامًا يسيران معا داخل قاعة مار إيه لاغو وسط تصفيق حار من الجمهور، حيث كان الزوجان يجلسان بمفردهما معا أثناء الاستمتاع بوجبة الفصح.

ويأتي ظهور ميلانيا بعد غياب أثار الجدل عن حضور خطاب زوجها في فلوريدا الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء جلسة محاكمته في مانهاتن، وإصدار قرار الإفراج غير المشروط.