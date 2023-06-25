توم كروز يصل على متن أول رحلة استقبلها مطار أبوظبي الجديد

وصل الممثل العالمي توم كروز، نجم سلسلة "مهمة مستحيلة"، إلى دولة الإمارات، اليوم الأحد، على متن أول رحلة استقبلها المبنى الجديد لمطار أبوظبي الدولي الجديد.

وكشف توم كروز عن الملصق الترويجي الجديد للعرض الافتتاحي الأول في الشرق الأوسط لفيلمه الجديد من السلسلة التي اشتهر بها، بحسب ما كشف عنه بيان "لجنة أبوظبي للأفلام".

وطُبع الملصق الترويجي لفيلم "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" على إحدى طائرات شركة "الاتحاد للطيران" وهي طائرة من طراز "بوينغ 787 دريملاينر".

وشهد مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الذي تزينت واجهته أيضًا بشعارات الفيلم الجديد، تصوير عدة مشاهد معقدة من العمل الجديد لتوم كروز.