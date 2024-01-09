مشاهدات حفل جوائز جولدن جلوب تقفز 50% عن العام الماضي‎

قالت شبكة (سي.بي.إس) الاثنين إن مشاهدات حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" الأحد قفزت 50% عن العام الماضي، إذ بلغ عدد مشاهدي الحفل 9.4 مليون.

واجتذب الحفل العام الماضي 6.3 مليون مشاهد على (إن.بي.سي)، وكان قد بلغ عدد المشاهدين عبر التلفزيون 18.3 مليون في 2020.

وكرّم الحفل أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي اختارتها مجموعة جديدة تضم نحو 300 صحفي في مجال الترفيه في إطار إصلاحات أجريت بعد فضيحة متعلقة بالتنوع والأخلاق.

واكتسح فيلم الدراما التاريخية (أوبنهايمر)، الذي يسرد قصة صنع القنبلة النووية، جوائز "جولدن جلوب" بحصوله على 5 جوائز، منها الجائزة الكبرى وهي أفضل فيلم درامي وجائزتا أفضل ممثل للنجم كيليان ميرفي وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.

وتراجعت منذ سنوات نسب المشاهدة على شاشات التلفزيون التقليدية، حتى وإن عرضت حفلات توزيع الجوائز الكبرى، مع تحول المشاهدين إلى منصات البث التلفزيوني ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك".

وجذب حفل توزيع جوائز الأوسكار، وهو الأهم في هوليوود، 18.7 مليون مشاهد على شبكة (إيه.بي.سي) العام الماضي.