وفاة شاعر نشيد استقلال السودان عبدالواحد عبدالله يوسف

والتحق بالمعهد العلمي ودرس العلوم العربية الشرعية والدينية، ثم انتقل إلى مدرسة القضارف الأهلية الوسطى ومنها إلى حنتوب الثانوية بولاية الجزيرة وسط السودان.

وتخصص الراحل في علم التربية ونال فيه درجة الماجستير من إنجلترا والدكتوراة من كندا، وعمل أستاذاً في جامعتي الخرطوم وزامبيا.

وقضى أكثر من 20 عاماً في منظمة "اليونسكو" متنقلا بين قارات العالم، حيثُ كان من كبار الخبراء والمستشارين بالمنظمة.

ووجد شاعر نشيد الاستقلال السوداني في جامعة الخرطوم مناخاً عامراً بالشعر والفن والأدب، وحظي بتلقي العلم على علماء بارزين منهم عبدالله الطيب، وعزالدين الأمين، وعون الشريف حتى أصبح أحد أبرز مؤسسي "جماعة إخوان الصفا"، التي كانت تعنى بجميع أنواع الفنون.