وفاة شاعر نشيد استقلال السودان عبدالواحد عبدالله يوسف
توفي بمدينة القضارف السودانية اليوم الجمعة، شاعر نشيد استقلال السودان، عبد الواحد عبد الله يوسف، عن عمر يُناهز الـ84 عامًا.
ونعى سودانيون شاعر نشيد استقلال السودان "اليوم نرفع راية استقلالنا" عبد الواحد عبد الله يوسف.
وولد يوسف عام 1939 في حي الملك بمدينة القضارف إحدى ولايات شرق السودان.
ونشأ على قيم الدين الإسلامي، حيث أكمل حفظ القرآن الكريم وهو في السابعة من عمره.
والتحق بالمعهد العلمي ودرس العلوم العربية الشرعية والدينية، ثم انتقل إلى مدرسة القضارف الأهلية الوسطى ومنها إلى حنتوب الثانوية بولاية الجزيرة وسط السودان.
وتخصص الراحل في علم التربية ونال فيه درجة الماجستير من إنجلترا والدكتوراة من كندا، وعمل أستاذاً في جامعتي الخرطوم وزامبيا.
وقضى أكثر من 20 عاماً في منظمة "اليونسكو" متنقلا بين قارات العالم، حيثُ كان من كبار الخبراء والمستشارين بالمنظمة.
ووجد شاعر نشيد الاستقلال السوداني في جامعة الخرطوم مناخاً عامراً بالشعر والفن والأدب، وحظي بتلقي العلم على علماء بارزين منهم عبدالله الطيب، وعزالدين الأمين، وعون الشريف حتى أصبح أحد أبرز مؤسسي "جماعة إخوان الصفا"، التي كانت تعنى بجميع أنواع الفنون.
وفي إحدى لقاءاته قال عبد الواحد، إنه خلال عام 1959 كان طالباً في جامعة الخرطوم وضمن تحضيرات اتحاد طلاب الجامعة تم الإعلان عن فتح باب المشاركات الأدبية للطلاب في احتفال الاتحاد بأعياد الاستقلال في الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1960.
وأشار أنه قدم قصيدته للاتحاد وحازت على إعجاب اللجنة وتغنى بها "كورال الاتحاد" في الاحتفال.
ولحن الفنان الراحل محمد وردي، نشيد الاستقلال وقدمه في الإذاعة السودانية، ويقول في أبرز مقاطعه "اليوم نرفع راية استقلالنا.. ويسطر التاريخ مولد شعبنا..يا إخوتي غنوا لنا".