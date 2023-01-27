"ريا وسكينة".. لماذا يصر المنتجون على تكرار القصة المستهلكة؟

وأشار الناقد المصري إلى أن القصة رغم مرور عقود عديدة عليها إلا أنها ما زالت مادة خصبة وجاذبة لأي عمل فني، مضيفا: "القصة حدثت في منطقة الحضرة بالأسكندرية قبل 100 عام، وما زالت تجذب الجمهور حتى الآن".



وكشف "الشناوي" أن مؤسسة bbc كانت قد طلبت من الفنان الراحل عزت العلايلي تقديم عمل عن الوجه الآخر لـ ريا وسكينة، وأنهما كانتا تناهضان الاستعمار وتقتلان الجنود الإنجليز.

وتابع: "حينما سألني العلايلي عن رأيي، أخبرته أنه لا توجد وثائق تدل على أن ريا وسكينة كانتا تقتلان الجنود بهدف وطني، لكن كل الأدلة تأخذنا إلى أنهما كانتا تقتلان بهدف السرقة، واعتذر الفنان العلايلي في حينها عن تقديم هذا العمل".



وأردف الناقد الفني: "ما أقصده من هذا أن الجريمة نفسها ما زالت محل اهتمام العالم كله، وما زالوا يبحثون لها عن بواعث أخرى غير السرقة، لتقديم شكل مختلف منها لكونها حدثا جاذبا".





القصة تفرض على الفن تناولها



أما الناقد أحمد سعد الدين فرأى أنه من الطبيعي تقديم أعمال عديدة عن قصة "ريا وسكينة" لكونها مليئة بـ"الدراما"، مشيرا إلى أن الفيصل هو "كيف سيتم تناولها".



وأضاف سعد الدين لـ "إرم نيوز": "في الحقيقة القصة فيها دراما كثيرة جدًا تصلح لأكثر من 10 أو 15 عملاً، ولكن الأهم كيف سيتناولها الكاتب، فمثلا الفيلم الأول الذي قدمه أنور وجدي كان مرعبًا ومخيفًا، وبعدها قدم إسماعيل ياسين فيلمًا آخر في قالب كوميدي، وبعده يونس شلبي، فيما تم تقديم المسرحية بشكل كوميدي كبير".



وتابع: "القصة في الأصل واحدة، ولكن التناول هو المختلف من عمل لآخر، إذا القصة تعتمد في الأساس على براعة كاتبها".



وأكد أحمد سعد الدين: "إذا التيمة الأساسية هي التي تفرض على الفن تناولها، وريا وسكينة ليست القصة الوحيدة التي تم تناولها في أكثر من عمل فني، فعلى سبيل المثال (هاملت) و(عطيل)، وأعمال شكسبير قدمت 1000 مرة، وفي كل مرة يتم تناولها من زاوية جديدة".