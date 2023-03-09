الفنانة السورية إيمان عبدالعزيز: "طردنا من منزلنا.. وطليقي هددني بالأسيد"

وكشفت أن "النجومية" عبارة عن "مجرد حظ" في سوريا، بينما لا توجد في الحقيقة "صناعة نجومية" بشكل معتمد.

وأفادت في معرض حديثها: "المسلسل لا يقوم على نجم أو اثنين أو ثلاثة، لازم العمل يندعم من الشركة المنتجة، ما عنا صناعة نجومية، تسعون أو سبعون بالمئة حظ، وثلاثون بالمئة إعلام وبوسترات واستثناءات ومسحوبيات وأنا هذول مالي شيء منن".

وأضافت أن الأعمال الشامية حصرتها ضمن أدوار تقليدية، لافتة إلى أن مشاركتها في رمضان القادم ستكون مختلفة، وستظهر بشخصية مغايرة.

وألمحت إلى أن العديد من الفرص لأعمال درامية تأتيها، لكن أغلبها يكون بأجور زهيدة لا تناسبها.