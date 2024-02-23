عبد القدوس إسماعيل: مسلسلات الـ30 حلقة مملة

قال الفنان الكويتي الشاب عبدالقدوس إسماعيل، إن الدراما الخليجية ينقصها اختيار النص والممثلين والتوقيت السليم والإخراج بطريقة جديدة.

وكشف إسماعيل، خلال حواره مع "إرم نيوز"، عن أعماله المقبلة، والتطور الذي يشهده الفن في الخليج العربي عامة والكويت خاصة.

وهنا نص الحوار:

هل ترى أن المنصات الرقمية تستقطب الشباب للدراما في الخليج؟

بالتأكيد. برأيي الشخصي أن 30 حلقة أصبحت بالنسبة للجيل الحالي كثيرة جداً وتصيبهم بالملل، واعتماد المنصات على الموسم لا يزيد عن 12 حلقة هو المناسب لهم.

في زمن السوشيال ميديا، هل هناك حاجة لموضوعات مخصصة لمناقشتها في الدراما؟

في بعض القضايا نعم، لكن يجب أن يكون الطرح بشكل مؤثر وليس لملء الفراغ فقط، والفن دائماً لطرح القضايا وتسليط الضوء عليها وليس لإيجاد الحلول، فهناك الكثير من القضايا الاجتماعية والسياسية وأيضاً الفنية يتم طرحها في الأعمال الدرامية.

ماذا ينقص الدراما الخليجية حتى تنتشر مثل الدراما التركية مثلا؟

الاختيار، أقصد بذلك اختيار النص والممثلين والتوقيت السليم والإخراج بطريقة جديدة.

هل تحسّن الرقابة الأعمال الشبابية؟

‏‎بالتأكيد. الرقابة تسهم في توجيه الشباب في تجاربهم وإرشادهم وإبعادهم عن المحاذير.

هل تصل الدراما الخليجية للشباب والأجيال الصغيرة؟

بالطبع. وخصوصا مع تواجد السوشيال ميديا.. اليوم تساعد مواقع التواصل في تحقيق الانتشار، وفي بعض الأحيان تكون محور نقاش وتصل للترند بسبب مشهد أو حوار معين، ما يساعد في انتشار الفنان بشكل أكبر أيضا.

ما أعمالك المقبلة؟

اتفقت مع منصة «شاشا» على المسلسل الدرامي "السجين النصاب"، وبرنامج في تلفزيون "الراي"، وهو عبارة عن سكتشات مقدمة لحلقاته، وبصدد التحضير لعمل مسرحي مع مجموعة مبارك المانع لعيد الفطر المقبل.