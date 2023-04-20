نيرمين محسن تثير الشكوك بمعرفتها بمقلب رامز جلال

كما لم يبدو عليها الترقب أو الفضول خلال الحلقة، إذ كانت كأنها مستعدة وتضحك عندما سحبها فريق البرنامج من المطعم إلى غرفة الغسالة.

وانتقد متابعون صرخات الفنانة السعودية، لافتين إلى أنها كانت أقرب للتمثيل، بينما ردة فعلها بعد رؤيتها رامز جلال كانت مفتعله بشكل واضح.

واستضاف رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، عددا كبيرا من الفنانين ولاعبي الكرة خلال الحلقات السابقة، ومنهم محمد رمضان ومحمد فؤاد وأحمد السقا وكهربا وإمام عاشور ومحمد فراج وبسنت شوقي وياسمين عز وإيمان العاصي ونسرين أمين ونهال عنبر وأحمد عبد القادر.