جمال سليمان: أنا مع الإصلاح في سوريا وضد "إسقاط النظام"

كشف الفنان السوري جمال سليمان تأثير إعلان مواقفه السياسية على تواجده الفني.

وقال، في تصريحات لـ"المصري اليوم"، إن العديد من الفنانين نصحوه بعدم الخوض برأيه السياسي، كي لا يخسر شعبيته، "لكني رأيت ذلك تصرفا غير محترم، ولا يمثلني"، مشددا على أن "الناس ليست غبية"، وفق تعبيره.

وأكد أن رأيه "لم يتغير منذ 2011"، مبينا أنه كرر مرارا أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون بالحوار الوطني بعيدا عن العنف والقتل والطائفية، وذلك منعا لأي تدخلات خارجية، مضيفا أنه كان من السوريين الذين طالبوا بالحوار الوطني.

وشدد جمال سليمان أنه لم ينادي يوما بشعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، مبررا أن الشعار يعني الحرب والدمار في سوريا كاملة، معلقا في تصريحه: "تلقيت بسبب ذلك نقدا شديدا واتهموني بعدم الثورية، وكان موقفي ينبع من فهمي لسوريا وطبيعة النظام، والمجتمع السوري، ودور القوى الخارجية صاحب التأثير الكبير على سوريا، وكان في ذهني تجربة العراق المريرة ولا تزال، كل ذلك جعلني أنادي بضرورة الحوار الوطني، لأن الوضع الراهن كان غير مقبول".

وتابع الفنان السوري أن موقفه نابذ للعنف والتدخل الخارجي والطائفية وكافة الشعارات المدمرة التي تدعو إلى تقسيم الناس، لافتا إلى أن شعاره المفضل هو "الشعب يريد الإصلاح" وليس إسقاط النظام.

وأضاف: "لست خبيرا سياسيا، ولكني أدعي أنني أعرف سوريا بشكل قوي، ولكن للأسف الشديد دعواتنا لم تلقَ آذانا صاغية، ولهذا وصلت سوريا لهذا الوضع المأساوي".