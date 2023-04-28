ليوناردو دي كابريو.. سفاح يستهدف السكان الأصليين في أمريكا

كشف المخرج مارتن سكورسيزي، اليوم الخميس، خلال مهرجان "سينماكون" المُقام في لاس فيغاس عن المشاهد الأولى من فيلمه "كيلرز أوف ذي فلاور مون"، الذي يؤدي فيه النجم ليوناردو دي كابريو دور سفاح يستهدف مجموعات السكان الأصليين في أوكلاهوما للاستيلاء على النفط في أرضهم.

ويتناول الفيلم الذي تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي الأحداث الدموية التي واجهتها قبيلة "أوساج"، التي كانت تستوطن أرضاً غنية بالنفط وتعرض أعضاؤها بصورة مفاجئة إلى جرائم قتل واختفاء غامضة.

وظهر في إعلان الفيلم الترويجي، الذي عُرض خلال مهرجان "سينماكون"، الممثل ليوناردو دي كابريو مجسداً دور إرنست بوركهارت، وهو رجل يعشق امرأة من السكان الأصليين (تؤدي دورها ليلي غلادستون) يواجه مؤامرة من تدبير وليام هيل الساعي للاستيلاء على النفط والذي يجسده النجم روبرت دي نيرو.

وأتاح هذا العمل للمخرج مارتن سكورسيزي (80 عاماً) أن يجمع للمرة الأولى ممثلين مفضلين لديه في عمل واحد.

وفي الفيلم، يتولى عنصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤدي دوره الممثل جيسي بليمونز، إجراء تحقيق عن بوركهارت وهيل سعياً إلى حلّ جرائم القتل.

ورغب المخرج الأمريكي البارز من خلال قصة الحب هذه التي يزعزعها الجشع، في استكشاف الدوافع الكامنة وراء مقتل أفراد هذه القبيلة الأصلية.