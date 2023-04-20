"منهو ولدنا".. كوميديا سعودية تتصدر الأعمال الخليجية
حافظ الجزء الثاني من المسلسل السعودي الكوميدي "منهو ولدنا" على النجاح الذي حققه في جزئه الأول، رغم انتقادات طالت الحلقات الأخيرة.
وتصدر "منهو ولدنا" بجزئه الثاني، الذي يعرض على قناة "إم بي سي" في رمضان الحالي، المشاهدات خلال الأيام الأولى من عرضه.
ورغم انتقادات طالت الحلقات الأخيرة بتحولها إلى "التهريج" بعيدا عن الكوميديا، فإن المسلسل تمكن من تحقيق الموازنة بين بساطة فكرته وحبكة القصة، إذ نجح بخطف ابتسامة المشاهد بعيدا عن زحمة الأعمال الدرامية المليئة بالعنف وإثارة الجدل.
وتمكن أبطال العمل من أداء الشخصيات بكوميديا اتسمت ببساطتها، دون افتعال أو مبالغة في ردات الفعل، في الوقت الذي استمرت فيه حبكة العمل بالتصاعد، محافظة على التشويق والسياق القصصي فيها.
وسبق أن كشفت الفنانة خيرية أبو لبن، التي لعبت دور "فيروز" في المسلسل، أن أكثر ما جذبها للمسلسل هو حالة التضاد بين أحداثه، والتنوع بين الدراما والكوميديا، والغنى والفقر.
خالد الفراج
ولفت الفنان خالد الفراج، الذي يؤدي دور "يونس" الوالد البيولوجي لبندر، الأنظار في الجزء الثاني من "منهو ولدنا"، حيث تمكن من تصدر المشهد.
ونجح الفراج في تزويد العمل بجرعة كوميدية عالية، بأدائه العفوي، وقدرته على الجمع بين شخصية الأب والزوج والرجل الفقير البسيط معا بشكل سلس.
دفعة للأعمال السعودية
وشكل "منهو ولدنا" بصمة في الدراما السعودية، إذ كان منافسا قويا تجاوز المحلية إلى العربية.
ورغم نجاح الأعمال السعودية في مجال الكوميديا في الأعوام السابقة، خاصة مع سلسلتها الشهيرة "طاش ما طاش" و"عيال قرية" و"أبو الملايين"، فإن "منهو ولدنا" تمكن من المنافسة، مقدما وجوها سعودية شابة قادرة على قيادة جيل فني جديد.
ويأتي مسلسل "منهو ولدنا" جنبا إلى جنب مع الجزء الثاني من "سكة سفر"، ليقودا الكوميديا السعودية بالفعل إلى صدارة المتابعة لدى المشاهد العربي.
وتدور أحداث قصة "منهو ولدنا" حول شابين (ريان وبندر)، أحدهما ينتمي إلى عائلة فقيرة والآخر إلى عائلة ثرية جدا، يتم التبديل بينهما عقب ولادتهما في إحدى المستشفيات، لتعترف الممرضة المسؤولة عن تسليم المولودين بعد ثلاثين عاما - وهي على فراش الموت ـ بتبديلهما، لتنقلب إثر ذلك حياة الشابين وعائلتيهما رأسا على عقب.