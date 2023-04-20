"منهو ولدنا".. كوميديا سعودية تتصدر الأعمال الخليجية

حافظ الجزء الثاني من المسلسل السعودي الكوميدي "منهو ولدنا" على النجاح الذي حققه في جزئه الأول، رغم انتقادات طالت الحلقات الأخيرة.

وتصدر "منهو ولدنا" بجزئه الثاني، الذي يعرض على قناة "إم بي سي" في رمضان الحالي، المشاهدات خلال الأيام الأولى من عرضه.

ورغم انتقادات طالت الحلقات الأخيرة بتحولها إلى "التهريج" بعيدا عن الكوميديا، فإن المسلسل تمكن من تحقيق الموازنة بين بساطة فكرته وحبكة القصة، إذ نجح بخطف ابتسامة المشاهد بعيدا عن زحمة الأعمال الدرامية المليئة بالعنف وإثارة الجدل.