حسين فهمي: "النقاب خطر على المجتمع"

كشف الفنان المصري حسين فهمي عن رأيه في "النقاب"، نافيا ما أشيع عن "رفضه لمبدأ النقاب تحديدا".

وقال، خلال استضافته في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس"، إنه "لم يرفض مبدأ النقاب، لكنه يعتبره تهديدا أمنيا للمجتمع".

وأوضح حسين فهمي: "أنا قلت النقاب خطر على المجتمع ولم أقل إني رافض للنقاب"، معتبرا في ذات الوقت أنه "ليس حرية شخصية".

وبرر الفنان المصري، رأيه، بأن النقاب كان سببا لحوادث أمنية عديدة في مصر، واستغله العديد من الأشخاص: " لأننا شاهدنا فترات كثيرة في مصر، كان النقاب جزءا من عمليات إرهابية حدثت فيه، لأننا لا نعلم من وراءه".

وشدد على أن "هذه وجهة نظره"، لافتا إلى أن رؤيته تنطلق من منطق أمني، إذ لا يمكن التعرف على الشخص الذي نتعامل معه من خلال النقاب، ولا يمكننا أن نعرف إن كان من يرتديه رجلا أم امرأة.

وانتقد الفنان المصري مبدأ النقاب في مدارس الأطفال والمستشفيات، مبينا أن "أصل التواصل بين الناس هي تعابير الوجه".

وعلق قائلا: "لما تيجي مدرسة أطفال وللي تدرس مدرسة لابسة نقاب، إزاي يعني؟ لازم أشوف اللي قدامي، ده في تعبير في الوجه؟ ولما تبقى ممرضة منقبة، أنا مش فاهمها؟ إزاي يعني؟".

وأكد أنه لا يخشى أن يعبر عن وجهة نظره فيما يخص النقاب، مضيفا أنه "شخص معتاد على أن يفصح عن رأيه، وليس لديه ما يخشاه".