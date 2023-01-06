سعدون جابر: الغناء التراثي أكثر صدقا وقربا للناس من أغاني هذه الأيام

تعبق الذاكرة الموسيقية والفنية العربية بصوت عراقي شجي له بصمته وميزته الخاصة، وبذائقة نوعية هي صوت الفنان العراقي سعدون جابر، الذي تبقى أغانيه عالقة في الذهن، فمَن ينسى "عشرين عام"، و"صغيرون"، و"يا أمي"، و"جتني الصبح"، وغيرها من الأعمال الخالدة.

وفي حوار مع "إرم نيوز"، يسرد سعدون جابر، قصصا مشوقة تكللها رحلة نجاح مفعمة بحب الفن والناس والأداء اللافت، ورأيه في واقع الأغنية العربية والعراقية، حيث يقول إن "الأغاني الراكزة ستبقى في الوجدان"، وإن "الغناء التراثي هو الأكثر صدقاً والأقرب للناس من غناء هذه الأيام"، بحسب تعبيره.

لماذا ابتعدت عن الغناء في السنوات الأخيرة وأنت "سفير الأغنية العراقية"؟

الحقيقة أنا لم أغنّ من أجل لقب سفير أو وزير أو غير ذلك من الأمور، أنا غنيت لأني أحب الغناء، وهذا كل ما يهمني.. أنا أحب الغناء وغنيت، والناس هي التي أطلقت عليّ هذا اللقب ووضعتني أمام مسؤولية كبيرة.

بطء حركتي في السنوات الأخيرة سببها هو ما يحدث في وطني العراق، وما يحدث في عالمنا العربي من فوضى، لكن مع ذلك مازلت نشطا في مشواري الفني والحياتي.