"اعتنق الإسلام وغير اسمه".. وفاة عازف البيانو الأمريكي أحمد جمال

وولد العازف الأمريكي في بيتسبرغ وكان يحمل اسم فريدريك راسل جونز قبل أن يعتنق الإسلام في العام 1950 ويغيّر اسمه. وحصد جوائز عدة خلال حياته المهنية التي امتدت على سبعة عقود.

ونال في العام 2007 وسام الفنون والآداب الفرنسي، كما فاز بجائزة غرامي عن مجمل أعماله.

وبدأ جمال حياته المهنية في أربعينات القرن العشرين، عندما كانت موسيقى بيبوب تحظى بشعبية كبيرة، وتمكّن من استقطاب جمهور واسع نحو موسيقى الجاز.

ويوصف أسلوبه بأنّه يستند إلى الارتجال والفواصل واستخدام الصمت والنغمات الرومنسية، مع إيقاعات ديناميكية وهادئة في آن.

وكانت مجلة "نيويوركر" أشارت في مقالة نشرتها العام الفائت تزامناً مع طرح عدد من أعمال جمال لم تصدر من قبل، إلى أنّ "تصوّر أحمد جمال الموسيقي في خمسينات القرن الفائت، شكّل أحد أبرز الابتكارات الموسيقية آنذاك، حتى لو أنّ طابع أعماله الجريء لم يلق استحسان عدد كبير من المستمعين".