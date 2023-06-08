نجمة على رصيف المشاهير لتوباك بعد 27 عامًا على اغتياله

وقالت شقيقة الراحل سيكيوا "سِت" شاكور خلال احتفال التكريم في لوس أنجليس إنه "كان يعلم في قرارة نفسه أن مستقبلًا كبيرًا ينتظره".

وأضافت: "يشرفني كثيرًا أن أكون هنا اليوم لتمثيل عائلة شاكور". وتابعت قائلة: "كوني شقيقته الصغرى، حظيت بشرف مواكبة صعود مكانته".

وبِيع 75 مليونًا من ألبومات توباك الذي كانت "كاليفورنيا" و"تشاينجز" و"دير ماما" و"أول آيز أون مي" أبرز أغنياته.

ولا تزال لتوباك شاكور، الذي كان ليبلغ اليوم الحادية والخمسين لو بقي على قيد الحياة، مكانة كبيرة في عالم الهيب هوب، نظرًا إلى ما تنطوي عليه كلمات أغنياته من شحنة عاطفية، وإلى حِسّه المسرحي.