حقيقة وفاة الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان المغربي القدير عبدالهادي بلخياط (82 عامًا)، ما أثار قلق عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، قبل أن تنفي ذلك ابنته مصممة الأزياء، مريم بلخياط.
وطمأنت مريم جمهور والدها رائد الأغنية المغربية، عبر "إنستغرام" قائلة: "والدي يؤدي مناسك العمرة وهو بخير الحمد لله.. الوفاة إشاعة حسبي الله ونعم الوكيل".
وعبدالهادي بلخياط أحد أعمدة الفن المغربي والعربي، برصيد كبير من القصائد والأعمال الفنية التي لا تزال راسخة في الأذهان.
ويعد بلخياط أحد أعمدة الأغنية المغربية، حيث تربع على عرشها لمدة تقارب 50 عامًا، قبل أن يقرر في سنة 2012 اعتزال الغناء.
وقرر عبدالهادي بلخياط كسر اعتزاله والعودة للإنشاد الديني، حيث أحيا حفلًا ضمن فعاليات مهرجان موازين سنة 2015، قدم من خلاله مجموعة من الأغاني الصوفية.
وكان بلخياط قد خاض أيضًا 3 تجارب سينمائية، الأولى عام 1973 بعنوان "سكوت.. اتجاه ممنوع"، والثانية "دنيا غرامي" بلبنان، والثالثة عام 1979 بعنوان "أين تخبؤون الشمس" مع مجموعة من الفنانين العرب.