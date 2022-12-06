حقيقة وفاة الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط

حقيقة وفاة الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط

الرباط - إرم نيوز

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان المغربي القدير عبدالهادي بلخياط (82 عامًا)، ما أثار قلق عدد كبير من جمهوره ومتابعيه، قبل أن تنفي ذلك ابنته مصممة الأزياء، مريم بلخياط.

وطمأنت مريم جمهور والدها رائد الأغنية المغربية، عبر "إنستغرام" قائلة: "والدي يؤدي مناسك العمرة وهو بخير الحمد لله.. الوفاة إشاعة حسبي الله ونعم الوكيل".

والدي يؤدي مناسك العمرة وهو بخير الحمد لله.. الوفاة إشاعة حسبي الله ونعم الوكيل
ابنة الفنان عبدالهادي بلخياط

وعبدالهادي بلخياط أحد أعمدة الفن المغربي والعربي، برصيد كبير من القصائد والأعمال الفنية التي لا تزال راسخة في الأذهان.

ويعد بلخياط أحد أعمدة الأغنية المغربية، حيث تربع على عرشها لمدة تقارب 50 عامًا، قبل أن يقرر في سنة 2012 اعتزال الغناء.

حقيقة وفاة الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط
وفاة عالم مصري في المغرب بظروف غامضة

وقرر عبدالهادي بلخياط كسر اعتزاله والعودة للإنشاد الديني، حيث أحيا حفلًا ضمن فعاليات مهرجان موازين سنة 2015، قدم من خلاله مجموعة من الأغاني الصوفية.

الفنان عبدالهادي بلخياط قرر كسر اعتزاله والعودة للإنشاد الديني عام 2015

وكان بلخياط قد خاض أيضًا 3 تجارب سينمائية، الأولى عام 1973 بعنوان "سكوت.. اتجاه ممنوع"، والثانية "دنيا غرامي" بلبنان، والثالثة عام 1979 بعنوان "أين تخبؤون الشمس" مع مجموعة من الفنانين العرب.

منوعات

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com