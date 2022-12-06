حقيقة وفاة الفنان المغربي الكبير عبدالهادي بلخياط

وعبدالهادي بلخياط أحد أعمدة الفن المغربي والعربي، برصيد كبير من القصائد والأعمال الفنية التي لا تزال راسخة في الأذهان.

ويعد بلخياط أحد أعمدة الأغنية المغربية، حيث تربع على عرشها لمدة تقارب 50 عامًا، قبل أن يقرر في سنة 2012 اعتزال الغناء.