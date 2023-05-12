توجه بتوقيف الفنانة ستيفاني صليبا وحاكم مصرف لبنان وزوجته

ادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من الفنانة ستيفاني صليبا وحاكم مصرف لبنان، وكذلك زوجته، بشأن اتهامات تتعلق بـ"الاختلاس وتبييض وسرقة الأموال"، وذلك في أحدث تطورات القضية.

ووجهت القاضية عون بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم، وفق ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام"، يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت غادة عون مذكرة بحث وتحرٍّ بحق الممثلة صليبا عُمِّمَت على الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وأعطى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي إشارة بتوقيفها على خلفية ذلك، قبل أن يصار لاحقاً إلى تركها، وذلك ربطاً بملف اختلاس وتبييض وسرقة الأموال المتهم فيه رياض سلامة.

وفي شهر يناير الماضي، تقدّمت ستيفاني صليبا بعدة دعاوى قضائية بحق القاضية غادة عون التي كانت قد استمعت إليها في وقت سابق في التهمة التي وجهت لها.

وأكد وكيل صليبا القانوني، أنه تقدم بثلاث دعاوى قضائية بحق عون، وتضمنت طلب رد القاضية عون من محكمة الاستئناف لكف يدها عن الملف لاعتبارها "منحازة" في هذا الملف، والدعوى الثانية التي تطرقت إلى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين، أما الثالثة فهي شكوى أمام هيئة التفتيش القضائي لرفع يدها عن الملف.

وكانت القضية قد بدأت قبل أشهر قليلة، عند وصول صليبا إلى مطار رفيق الحريري الدولي، ووجدت أن برقية بحث وتحرٍّ قد سطّرت بحقها بجرم تبييض الأموال.

وعندها أمر المدعي العام المالي القاضي إبراهيم بحجز جواز سفر ستيفاني وتركها رهن التحقيق، على أن تتعهد بالحضور في اليوم التالي إلى مكتب النيابة العامة المالية حيث جرى إطلاق سراحها بسند كفالة.

وحضرت الممثلة ستيفاني صليبا، بعد عدة أيام من إطلاق سراحها، إلى مكتب القاضية غادة عون، في سيارة المدير العام لأمن الدولة، اللواء طوني صليبا، حيث روت أمام عون كيف جرى التعارف بينها وبين رياض سلامة خلال سفرهما في الدرجة الأولى على متن الطائرة نفسها.

ولفتت الممثلة صليبا أثناء التحقيق إلى أنها اقتربت من سلامة لتتعرف إليه وقاما بتبادل أرقام الهواتف لتبدأ بمحادثته بين حين وآخر، قبل أن تتوطد علاقتهما وتتطور إلى علاقة حب.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية حينها، فقد بينت التحقيقات، بعد طلب نفي مُلكية من الدوائر العقارية، أن صليبا تمتلك خمسة عقارات مسجلة باسمها في مناطق المدور والعطشانة وغزير، علماً أنها تُقيم في شقة مطلة على البحر في منطقة "زيتونة باي" ويُقدر إيجارها الشهري بـ 25 ألف دولار.

وأضافت بأن صليبا قامت بتحويل نحو 500 ألف دولار من أحد المصارف في بيروت إلى حسابها خارج لبنان، بعد 17 تشرين الأول 2019، بقرار من حاكم المصرف المركزي.