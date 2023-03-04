ستيفن سبيلبرغ: أمريكا تخفي حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة

اعتبر المخرج السينمائي الأمريكي المعروف، ستيفن سبيلبرغ، الذي أخرج الفيلم الشهير "أي تي" (المخلوق الغريب)، العام 1982، أنه يعتقد أن حكومة الولايات المتحدة تخفي معلومات حول الأجسام الطائرة المجهولة عن الناس.

وقال سبيلبرغ خلال مقابلة تلفزونية أمريكية: "أعتقد أن السرية تكتنف كل هذه المشاهدات، وهناك انعدام للشفافية حتى يفرض قانون حرية المعلومات نشر بعض المواد للجمهور".