موسم الرياض الترفيهي يجمع هيفاء وإليسا في حفل مشترك

والحفل الفني لهيفاء وإليسا واحد من سلسلة حفلات فنية يتم الكشف عنها تباعا ضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

وتنطلق النسخة الثالثة من موسم الرياض في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وسط توقعات بأن يشهد أكبر حضور مقارنة بالنسختين السابقتين بسبب تسهيلات القدوم إلى المملكة وتزامن الفعاليات مع حضور مئات آلاف المشجعين من مختلف دول العالم لمونديال قطر الشهر المقبل، حيث ستكون المملكة محطة رئيسة لكثير منهم.

وبات لموسم الرياض شهرة كبيرة خارج السعودية بسبب الفعاليات الكثيرة التي تقام خلال أشهر قابلة للتمديد، والترويج الذي قامت به هيئة الترفيه الحكومية في العديد من مدن العالم ووسائل الإعلام.

فعاليات موسم الرياض

سيضم موسم الرياض الترفيهي الذي يحمل شعار "موسم فوق الخيال"، 15 منطقة ترفيهية هذا العام، تستهدف مختلف الأعمار، وبينها مدينة ترفيهية جديدة أطلق عليها اسم مدينة بوليفارد وورلد، تضم أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث سيتمكن زوارها من ركوب الغواصات.

كما تم توفير أول تلفريك في الرياض، سيتمكن من خلاله زوار مدينة بوليفارد وورلد من الانتقال به إلى مدينة بوليفارد رياض سيتي التي تم تطويرها وافتتاح مطاعم ومقاه جديدة فيها، وستقام فيها مسرحيات عالمية وعربية وسعودية، إضافة إلى حفلات فنية أسبوعية طيلة الموسم.

وفي منطقة "ونتر وندر لاند"، تمت إضافة خمس ألعاب جديدة، بينما ستحتضن منطقة المربع 8 مطاعم عالمية، فيما ستوفر منطقة "رياض سكاي" لاونجات (صالات) تعانق السحاب لتناول أصناف مميزة من المشروبات والوجبات.

وستكون منطقة فيا رياض VIA Riyadh مستمرة طوال العام حيث تضم فندقا بالإضافة إلى صالات سينما، ومتاجر بعلامات تجارية شهيرة، إلى جانب الإعلان عن افتتاح منطقة مشجعين خاصة ببطولة كأس العالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتم استحداث حديقة عالمية للحيوانات في هذا الموسم باسم "رياض زوو" تحتوي أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة.

وسيضم الموسم عددا من المعارض المجهزة لجميع الزوار وعدة مفاجآت في منطقتي "لتل رياض" و"ذاجروفز" في حي السفارات، إضافة إلى "فانفاستفال" في مرسول بارك، التي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير كأس العالم لكل مباراة، وتضم معرضا للاعب مارادونا، ومعرضا لنادي نيوكاسل الإنجليزي المملوك بنسبة أغلبية من الصندوق السيادي السعودي.