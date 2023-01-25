فايز المالكي يعلن تعرضه لأزمة صحية

طمأن الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، متابعيه، على وضعه الصحي، بعد أن تبين وجود انسداد في الشرايين لديه.

وأوضح في فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات" أنه شعر بالإرهاق، فقرر التوجه إلى المستشفى، وخلال المعاينة، أبلغه الطبيب بوجود انسداد في الشرايين، وتقرر إجراء قسطرة قلبية.

وشدد المالكي على أنه "أصبح بخير وصحة جيدة".