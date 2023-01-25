فايز المالكي يعلن تعرضه لأزمة صحية
طمأن الفنان السعودي المعتزل فايز المالكي، متابعيه، على وضعه الصحي، بعد أن تبين وجود انسداد في الشرايين لديه.
وأوضح في فيديو بثه عبر حسابه في "سناب شات" أنه شعر بالإرهاق، فقرر التوجه إلى المستشفى، وخلال المعاينة، أبلغه الطبيب بوجود انسداد في الشرايين، وتقرر إجراء قسطرة قلبية.
وشدد المالكي على أنه "أصبح بخير وصحة جيدة".
وقال في معرض حديثه: "البارحة أنا تعبت، وطلعت المستشفى وقابلت الدكتور وليد الحربي وقال عندك انسداد بالشرايين، وعملولي عملية قسطرة بعشر دقايق، واني بخير وصحة وطلعت أبشركم.. انا بخير.. أنا بخير لا حد يخوفكم علي ترا".
ووجه شكره لكل من "سأل عن صحته"، فيما نشر صورة عبر حسابه لباقة ورد، وصلته فيما يبدو من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إذ قدَّم له شكرا خاصا.