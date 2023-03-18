زارا البلوشي تناشد إنقاذها من والدتها وطليقها "القحطاني"
ناشدت الفنانة العمانية والمقيمة في المملكة العربية السعودية زارا البلوشي إيجاد حل لمشكلتها العائلية، التي يفتعلها كل من طليقها ووالدتها، على حد قولها.
وخرجت "البلوشي" عبر حسابها في "سناب شات"، مبينة أنها فوجئت بطليقها "القحطاني" يرغب في مصالحتها، رغم انتهاء العلاقة بينهما وانفصالهما منذ سنة.
وأضافت أنه بسبب رغبته في عودتها إليه، بدأت عائلتها بالضغط عليها لأجل ذلك، لافتة إلى أنها بصدد إلغاء عمليتها الجراحية، نظرا لسوء حالتها النفسية.
وأكدت زارا البلوشي أن الضغط الأكبر عليها سببه والدتها، التي تريد أن تجبرها على العودة إلى طليقها.
وتساءلت إن كان بإمكانها أن تشكو طليقها إلى الشرطة كي يدعها وشأنها.
وقالت الفنانة العمانية في معرض حديثها إنه "في كل مرة تصالح والدتها وتعود المياه إلى مجاريها، تتفاجأ بتغيرها مجددا بسبب قيام طليقها بالتواصل معها بهدف إرجاعها".
وأضافت بالقول: "أمي كبيرة بالسن، أمي ترجع تعصب علي وتحرمني رحمتها، ما ادري كنا أصدقاء كويسين فجأة يبغى يرجعني (..)".
وأشارت إلى أن والدتها تحاول الضغط عليها بشكل كبير كي تعود إلى طليقها، مطالبة متابعيها برفدها بالجهة التي بإمكانها أن تشكو من خلالها والدتها وطليقها. وبررت: "أقسم بالله نكدوا علي".
واستنكرت زارا البلوشي تصرفات والدتها ومحاولاتها المستمرة إجبارها على العودة إلى طليقها.
ولاحقا، نشرت الفنانة العمانية صورة لها من داخل الطائرة عائدة من دبي، معلقة بأنها "ألغت عمليتها الجراحية".
وكان إعلان الفنانة البلوشي الزواج من شخص، اكتفت بالقول إنه "القحطاني، ثم وقوع الطلاق بعد شهر واحد فقط من زواجهما، قد أثار جدلا بين متابعين.
وراجت أنباء في ذلك الحين أن البلوشي تزوجت من زميلها في العمل الفنان سعيد القحطاني، الذي نفى ذلك، مشددا على أنه "تشابه أسماء لا أكثر".