اتهامات جديدة لمغني الأوبرا الإسباني دومينجو بسوء السلوك

وجاء الاتهام الأخير من مغنية غير معروفة خلال حديث لقناة لا سيكستا التلفزيونية الإسبانية. وقالت المغنية التي تم تظليل وجهها إن دومينجو طلب أن يضع يده على جسدها خلال وجودهما في مسرح بإسبانيا في بداية القرن الحادي والعشرين. وقالت إنه في مناسبة أخرى حاول تقبيلها.

وقالت المرأة لقناة لا سيكستا "من أول الأشياء التي يخبرونك بها هو عدم الصعود في المصعد وحدك مع بلاسيدو دومينجو".

وروت كيف طلب دومينجو أن يضع يده على جسدها بعد تدريب على عمل فني.

ولم يرد ممثلون عن مغني الأوبرا على طلب للتعليق.

وخلص تحقيق 2020 الذي أجرته النقابة الأمريكية للفنانين الموسيقيين، إلى أن دومينجو تصرف بشكل غير لائق.