اعتقال الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء على امرأة

وأضاف البيان: "أبلغت الضحية الشرطة أنها تعرضت للاعتداء، لذا تم وضع الرجل في الحجز، وأصيبت الضحية بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة".

وأعلنت الشرطة أن المعتقل هو الممثل جوناثان ماجورز، وتم اتهامه بالتعدي على امرأة والخنق والتحرش، ولم يتم التعرف على الضحية.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم ماجورز، إنه لم يرتكب أي خطأ، وإنهم يتطلعون إلى تبرئة اسمه وتوضيح الأمر، وفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" الأمريكية.

وكان الممثل الأمريكي، جوناثان ماجورز، قد ظهر لأول مرة على الساحة في عام 2017 من خلال المسلسل الدرامي "When We Rise" وذلك أثناء دراسته في مدرسة "ييل" للدراما.