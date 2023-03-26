اعتقال الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز بتهمة الاعتداء على امرأة
ألقت شرطة نيويورك القبض على الممثل الأمريكي جوناثان ماجورز، نجم فيلمي "Creed III" و"Quantumania"، بتهمة "الاعتداء على امرأة".
وأشارت الشرطة في بيان إلى أن "ضباط الشرطة استجابوا لمكالمة من داخل شقة تقع في نيويورك، وتبين أن رجلا يبلغ من العمر 33 عامًا كان متورطًا في نزاع مع امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا".
وأضاف البيان: "أبلغت الضحية الشرطة أنها تعرضت للاعتداء، لذا تم وضع الرجل في الحجز، وأصيبت الضحية بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها وتم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة".
وأعلنت الشرطة أن المعتقل هو الممثل جوناثان ماجورز، وتم اتهامه بالتعدي على امرأة والخنق والتحرش، ولم يتم التعرف على الضحية.
ومع ذلك، قال المتحدث باسم ماجورز، إنه لم يرتكب أي خطأ، وإنهم يتطلعون إلى تبرئة اسمه وتوضيح الأمر، وفقًا لما نقلته مجلة "بيبول" الأمريكية.
وكان الممثل الأمريكي، جوناثان ماجورز، قد ظهر لأول مرة على الساحة في عام 2017 من خلال المسلسل الدرامي "When We Rise" وذلك أثناء دراسته في مدرسة "ييل" للدراما.
وبعد ذلك بعامين، لعب دور البطولة في فيلم "The Last Black Man" لعام 2019، الذي تم ترشيحه لجائزة "Independent Spirit Award".
وعاش ماجورز طفولة صعبة، حيث نشأ مع المجرمين من جيرانه مثل تجار المخدرات والقتلة.
وعندما كان مراهقًا، واجه العديد من الصعوبات، حيث تم القبض عليه بسبب السرقة من متجر، وتم إيقافه من المدرسة الثانوية لدخوله في شجار.
وفي إحدى المراحل في حياته، كان يعيش في سيارته بينما كان يعمل في وظيفتين لتغطية نفقاته بعد طرده من منزله.