تقرير: الأمير هاري يحقق إيرادات ضخمة منذ خروجه من القصر الملكي

ذكرت صحيفة أمريكية أن مبالغ ضخمة تشق طريقها إلى جيب الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث، منذ رحيله من القصر الملكي أوائل عام 2020.

وأشارت صحيفة "نيويورك بوست"، في تقرير أمس الخميس، إلى أن هاري حصل على دفعة مقدمة بلغت نحو 20 مليون دولار من نشر كتابه "سبير" الأسبوع الماضي.

وحطم كتابه الأرقام القياسية لمبيعات الكتب، إذ بيع ما يقرب من 1.4 مليون نسخة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أول يوم من طرح الكتاب في الأسواق.