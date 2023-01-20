تقرير: الأمير هاري يحقق إيرادات ضخمة منذ خروجه من القصر الملكي
ذكرت صحيفة أمريكية أن مبالغ ضخمة تشق طريقها إلى جيب الأمير هاري، نجل الملك تشارلز الثالث، منذ رحيله من القصر الملكي أوائل عام 2020.
وأشارت صحيفة "نيويورك بوست"، في تقرير أمس الخميس، إلى أن هاري حصل على دفعة مقدمة بلغت نحو 20 مليون دولار من نشر كتابه "سبير" الأسبوع الماضي.
وحطم كتابه الأرقام القياسية لمبيعات الكتب، إذ بيع ما يقرب من 1.4 مليون نسخة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أول يوم من طرح الكتاب في الأسواق.
ولفتت إلى أنه يعتقد أن هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل حققا أكثر من 100 مليون دولار من الاتفاق الذي وقعاه مع شركة "نتفليكس" الأمريكية قبل عامين، والذي يتضمن إنتاج أفلام وثائقية عن العائلة الملكية بدأ عرضها أواخر العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن هاري وميغان أسسا أيضًا شركة أخرى هادفة للربح، هي Archewell Audio، ضمن صفقة قيل إن قيمتها تبلغ 25 مليون دولار لإنتاج بودكاست لشركة "Spotify" الأمريكية.
كما انضم هاري البالغ من العمر 38 عامًا إلى مجموعة من المؤسسات الربحية الأخرى، بما في ذلك العمل كـ "مدير التأثير" في شركة "وادي السيليكون" وشركة ناشئة للصحة العقلية تسمى BetterUp.
والعام الماضي، انضم هاري وماركل إلى فريق شركة "Ethic" الأمريكية، ليصبحا "شركاء مؤثرين" في شركة إدارة الأصول التي تستثمر في المشاريع والشركات المستدامة، وفقًا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الزوجين استثمرا أيضًا في الشركة.
ويعيش هاري وميغان مع طفليهما "ارشي" و"ليليبيت" في منزل ضخم بقيمة 14.5 مليون دولار بمدينة لوس أنجلوس، بعد تخليه عن الحياة الملكية، والرحيل للولايات المتحدة إثر تقارير عن خلافات عميقة مع شقيقه الأكبر ولي العهد البريطاني الأمير وليام.