وفاة مصمم "العملة العراقية" عباس البغدادي

ويعدّ الخطاط عباس شاكر جودي، الشهير بـ"بغدادي"، أستاذًا في أصول وقواعد الخط العربي والزخرفة الإسلامية.

وتعد أهم أعمال البغدادي، تصميم شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية، وجواز السفر العراقي، والعملة العراقية وشعار العراق، وكذلك قام بتصميم مصحف العراق العام 1998، إضافة إلى كتابته العديد من اللوحات الخطية على جدران المساجد العراقية وبعض الدول العربية.

ونعى خطاطون وباحثون عرب، عباس البغدادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.