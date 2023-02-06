ما المرض الذي أودى بالفاشينيستا الكويتية غدير البرجس؟
أثار نبأ وفاة الفاشينيستا الكويتية غدير عبدالقادر البرجس، اليوم الاثنين، حزنا بين متابعيها، حيث شاركوا في نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين لها بالرحمة والمغفرة، ومتسائلين عن طبيعة المرض الذي ألم بها.
ولم يعلم رسميا عن طبيعة المرض الذي أدى إلى وفاة الفاشنيستا الكويتية، لكن الناشطة لطيفة البلوشي أكدت أنها كانت تعاني من مرض يتسبب بتجمع الماء في الأعضاء الحيوية في الجسم كالرئة.
وتشبه تلك الأعراض المضاعفات الناجمة عن مرض الوذمة الرئوية التي ينجم عنها تجمع السوائل الزائدة في الأكياس الهوائية العديدة الموجودة في الرئتين، ما يُصعّب من عملية التنفس وقد تتطور المضاعفات إلى تورم الساقين والقدمين ومنطقة البطن وتراكم السوائل في الأغشية المحيطة بالرئتين واحتقان الكبد وتورمه.
وكانت غدير البرجس قد نشرت منشورا من داخل المستشفى، قبل وفاتها بيومين، ذكرت فيه أن الماء وصل رئتيها وجلدها ووجهها، حتى أصبحت عاجزة عن الحركة.
وسبق أن كشفت الفاشنيستا الكويتية في مقابلة لها عبر برنامج "ع السيف"، عن معاناتها من عدة أمراض، إضافة إلى إصابتها بمرض "البهاق" وهي في سن المراهقة.
وفي المقابلة التي تعود إلى ما قبل 4 سنوات على الأقل، قالت إنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، لافتة إلى أن رحلتها العلاجية آنذاك لم تكن تتعلق بإصابتها بمرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.
ولم توضح غدير البرجس المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأمراض الأخرى، التي كانت تتلقى العلاج منها.
وإلى جانب ذلك، عانت غدير البرجس من مرض البهاق، منذ أن كانت في التاسعة عشر من عمرها، بحسب منشور متداول، قيل إنه يعود لها.
ووفق المنشور المتداول عن البرجس، ذكرت فيه إنها أصيبت بمرض البهاق - وهو مرض جلدي يظهر بسبب نقص في الخلايا اللونية "الميلانين" - بسبب صدمتها بعد خبر وفاة عمها، الذي كان مقربا منها جدا.
وتعتبر غدير البرجس من أهم مدونات الموضة ومصممات الأزياء في الكويت ودول الخليج، وحظيت بشهرة واسعة بعد إطلاق علامتها التجارية "غدير البرجس فاشن لاونج".