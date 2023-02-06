ما المرض الذي أودى بالفاشينيستا الكويتية غدير البرجس؟

وفي المقابلة التي تعود إلى ما قبل 4 سنوات على الأقل، قالت إنها توجهت لأمريكا لتلقي العلاج لمدة عام تقريبا، لافتة إلى أن رحلتها العلاجية آنذاك لم تكن تتعلق بإصابتها بمرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.

ولم توضح غدير البرجس المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الأمراض الأخرى، التي كانت تتلقى العلاج منها.

وإلى جانب ذلك، عانت غدير البرجس من مرض البهاق، منذ أن كانت في التاسعة عشر من عمرها، بحسب منشور متداول، قيل إنه يعود لها.

ووفق المنشور المتداول عن البرجس، ذكرت فيه إنها أصيبت بمرض البهاق - وهو مرض جلدي يظهر بسبب نقص في الخلايا اللونية "الميلانين" - بسبب صدمتها بعد خبر وفاة عمها، الذي كان مقربا منها جدا.