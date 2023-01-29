فرقة "Spice Girls" تُحيي حفل تتويج الملك تشارلز
تستعد فرقة البوب البريطانية Spice Girls للاجتماع للمرة الأولى منذ سنوات في حفل تتويج الملك تشارلز في الثالث من أيار/مايو المقبل.
ويظهر أعضاء فرقة البوب الشهيرة بما في ذلك النجمة فيكتوريا بيكهام، على المسرح كجزء من حفل موسيقي ضخم خلال الاحتفالات الملحمية التي ستستمر لمدة 3 أيام، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويحرص المنظمون للحفل الملكي بشدة على إحياء أعضاء الفرقة للحفل الموسيقي، حيث التقت فتيات الفرقة بالملك تشارلز عدة مرات طوال مسيرتهن المهنية.
ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فرقة Spice Girls أداءا منذ حفل ختام أولمبياد 2012 الذي أقيم في لندن.
وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن "المنظمين الملكيين حريصون للغاية على وجود أكبر فرقة فتيات في بريطانيا، إضافة إلى أن أعضاء فرقة Spice Girls يفكرون بجدية في العودة إلى المسرح لمثل هذا الحدث التاريخي، حيث إن تتويج الملك حدث مميز مثل الأولمبياد".
وكانت ميلاني سي، إحدى عضوات فرقة Spice Girls، قد عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها لعدم تمكنها من الأداء في حفل اليوبيل البلاتيني لإليزابيث الثانية الراحلة في يونيو من العام الماضي.
وقالت ميلاني: "كنا نحب أن نكون هناك، لكنها كانت مجرد واحدة من تلك المواقف التي كان فيها الأمر مستحيلًا، كان هناك الكثير الذي نرغب في القيام به، ولكن هناك أربعة وخمسة أشخاص مرتبطين بالعائلات والالتزامات والمسؤوليات الأخرى".
وكانت فرقة Spice Girls قد حققت شهرة واسعة في التسعينيات من القرن العشرين، وضمت الفرقة فيكتوريا بيكهام وميلاني براون وإيما بونتون وميلاني شيزولم وجيري هالويل.
وانفصلت الفرقة عام 2001، وعادت واجتمع شمل أعضائها عام 2007 في جولة تضمنت 11 مدينة حول العالم، وتعد هذه الفرقة هي أفضل فرقة فتيات من حيث عدد مبيعات الأسطوانات على مر العصور.