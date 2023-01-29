فرقة "Spice Girls" تُحيي حفل تتويج الملك تشارلز

ومن المقرر أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فرقة Spice Girls أداءا منذ حفل ختام أولمبياد 2012 الذي أقيم في لندن.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن "المنظمين الملكيين حريصون للغاية على وجود أكبر فرقة فتيات في بريطانيا، إضافة إلى أن أعضاء فرقة Spice Girls يفكرون بجدية في العودة إلى المسرح لمثل هذا الحدث التاريخي، حيث إن تتويج الملك حدث مميز مثل الأولمبياد".

وكانت ميلاني سي، إحدى عضوات فرقة Spice Girls، قد عبرت الأسبوع الماضي عن خيبة أملها لعدم تمكنها من الأداء في حفل اليوبيل البلاتيني لإليزابيث الثانية الراحلة في يونيو من العام الماضي.