تايلور سويفت تخوض تجربتها الإخراجية الأولى

قالت شركة "سيرشلايت بيكتشرز" الأمريكية للإنتاج السينمائي، اليوم الجمعة، إن تايلور سويفت، المغنية الحائزة على عدد من جوائز "جرامي"، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها.

ولم تكشف "سيرشلايت"، المملوكة جزئيا لشركة "والت ديزني"، عن موضوع فيلم سويفت أو موعد إصداره المحتمل.