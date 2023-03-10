سميرة سعيد: "لهذا السبب لم أتدخل في مشكلة أصالة وأنغام"

ولفتت إلى أنه رغم صداقتها بالفنانتين أصالة وأنغام، فضلت عدم التدخل، وذلك لسببين، أولهما أنه لم يتطرق أحد للموضوع، فيما أكدت أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تفضيلها التدخل في مشاكل الآخرين "الحساسة".

ودعت سميرة سعيد الفنانتين، بشكل غير مباشر، إلى التصالح، مشددة على أنه "لا يوجد في الحياة ما يستحق الخصام".

على صعيد آخر، أعلنت الفنانة المغربية عن تحضيرها لأغنية طربية بعد انقطاعها طويلا عن هذا اللون، مضيفة أنها ستقوم بطرحها خلال شهر في الأسواق.

يذكر أن الأزمة بين أصالة وأنغام بدأت في فبراير/شباط 2019، بعد انتشار خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان في حينها زوج أصالة.