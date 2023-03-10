سميرة سعيد: "لهذا السبب لم أتدخل في مشكلة أصالة وأنغام"
كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد عن سبب عدم تدخلها في حل الأزمة التي اشتعلت بين الفنانتين السورية أصالة نصري والمصرية أنغام، وذلك بعد زواج الأخيرة.
وقالت الفنانة سعيد، في لقاء مع قناة "ال بي سي" اللبنانية، إنها كانت سعيدة باجتماع الفنانين في حفلة "صوت الأرض"، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية لإحياء ذكرى الفنان الراحل طلال مداح، وكان من بينهم كل من أصالة وأنغام.
ولفتت إلى أنه رغم صداقتها بالفنانتين أصالة وأنغام، فضلت عدم التدخل، وذلك لسببين، أولهما أنه لم يتطرق أحد للموضوع، فيما أكدت أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم تفضيلها التدخل في مشاكل الآخرين "الحساسة".
ودعت سميرة سعيد الفنانتين، بشكل غير مباشر، إلى التصالح، مشددة على أنه "لا يوجد في الحياة ما يستحق الخصام".
على صعيد آخر، أعلنت الفنانة المغربية عن تحضيرها لأغنية طربية بعد انقطاعها طويلا عن هذا اللون، مضيفة أنها ستقوم بطرحها خلال شهر في الأسواق.
يذكر أن الأزمة بين أصالة وأنغام بدأت في فبراير/شباط 2019، بعد انتشار خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، الذي كان في حينها زوج أصالة.