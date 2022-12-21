بعد 32 عامًا.. خطأ بفيلم Home Alone يغير مجرى القصة

وقال رواد "تيك توك" إن بيتر والد كيفين تقصَّد تركه في المنزل وخطط للأمر برمته، إذ رمى تذكرته في القمامة، حتى لا يلاحظ أحد غيابه في المطار لاحقًا.

وأضافوا "خلال حملة التنظيف التي أجراها الأب بيتر بعد "وليمة البيتزا"، تمر لقطة له وهو يرمي كومة من المناديل الورقية في صندوق المهملات، الذي يظهر في قعره تذكرة طيران حمراء تعود للخطوط الجوية الأمريكية، مكتوب عليها اسم "كيفين" بخط اليد".

وقال أحد المعلقين "السيد بيتر مكاليستر يعرف تمامًا ما يفعله!" في إشارة إلى أن والد كيفين تقصَّد تركه في المنزل، ولم ينسه كما ادّعى.

بينما علق آخر "ربما استأجر الأب بيتر لصَّين لسرقة منزله دون إخبارهما أن ابنه كيفين موجود هناك، وتوقع أن يصابا بالذعر ويقتلاه".

ورد معلق ثالث بالقول "لا أعتقد أن بيتر علم بالأمر.. من رمى التذكرة في سلسلة المهملات هو شقيق كيفين "فرانك"، الذي تبين في عدة مشاهد بالفيلم أنه يكرهه ولا يرغب بسفره مع العائلة، فوجدها فرصة مثالية للتخلص من تذكرة شقيقه".

فيلم Home Alone

يذكر أن Home Alone هو فيلم كوميدي، قدم بطولته الطفل "كيفين" وهو الممثل الأمريكي "ماكولي كولكن". ويروي العمل قصة طفل في الثامنة من عمره، نسيه والداه في منزل العائلة في شيكاغو عندما ذهبت الأسرة لقضاء عطلة عيد الميلاد في باريس. ولسوء الحظ يتعرض المنزل للسرقة من قبل لصين يواجههما الطفل كيفين بمواقف طريفة.

والفيلم عُرض للمرة الأولى في نهاية عام 1990، ووصلت إيراداته لأكثر من 476 مليون دولار، واحتفظ بالرقم القياسي لأعلى أرباح فيلم كوميدي على الإطلاق.