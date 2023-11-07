سيلينا غوميز تعلن تضامنها مع أهالي غزة

استعانت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز بمنصات السوشال ميديا الخاصة بشركتها "رير بيوتي" Rare Beauty لمستحضرات التجميل، لتعلن عن دعمها لأهالي غزة.

وقال البيان الذي أصدرته وشاركته شركة Rare Beauty على منصاتها "الأزمة الإنسانية في غزة.. لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط".

وتابع "لقد قُتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية، وتم تهجير ملايين المدنيين، وتركوا دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

وأعلنت الشركة صراحةً أنها ستقدم الدعم لسكان غزة، مؤكدة "عدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال. يجب حماية المدنيين الفلسطينيين، نقطة".

وعلى الرغم من أن العلامة حرصت على توجيه رسالة للإسرائيليين على حد سواء، قائلة "إننا لا نزال نشعر بالحزن إزاء الهجوم الإرهابي المروع ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، والعديد منهم أيضًا أطفال. الهجوم على المدنيين ليس مقبولًا"، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اليهود المناصرين لإسرائيل هاجموا سيلينا بمئات المنشورات المسيئة، إذ وصفوها بالغباء والنفاق.

وأنهت الشركة بيانها قائلة "ستقدم شركة Rare Beauty تبرعات لجمعيات الصليب الأحمر الدولية ونجمة داود الحمراء، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - الذين يقدمون الرعاية العاجلة على الأرض. وسنتبرع أيضًا لليونيسف للمساعدة في توفير الإغاثة الطبية العاجلة والموارد لأطفال غزة".