فيلم قصير ينقل قضايا حقوق الإيرانيات إلى الأوسكار

مع قصة تتمحور حول أحلام فتاة إيرانية في السادسة عشرة تخلع حجابها في أوروبا هربا من القيود المفروضة في بلادها، يُتوقع أن يستقطب الفيلم القصير "الحقيبة الحمراء"، اهتمام كثيرين خلال حفلة الأوسكار في 12 آذار/مارس المقبل في هوليوود.

ويشارك هذا الفيلم الذي أخرجه وأنتجه اللوكسمبورغي سيروس نشواد، المولود لوالدين فرّا من الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 حين كان طفلا، في المنافسة النهائية مع أربعة أعمال أخرى للفوز بجائزة أفضل فيلم قصير.

ولم يكن نشواد وأعضاء فريقه يتوقعون عند تصوير هم الفيلم الممتد على 17 دقيقة مع حوارات بسيطة، مطلع 2021 في مطار لوكسمبورغ، أن يحظى بكل هذا الزخم.