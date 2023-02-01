فيلم قصير ينقل قضايا حقوق الإيرانيات إلى الأوسكار
مع قصة تتمحور حول أحلام فتاة إيرانية في السادسة عشرة تخلع حجابها في أوروبا هربا من القيود المفروضة في بلادها، يُتوقع أن يستقطب الفيلم القصير "الحقيبة الحمراء"، اهتمام كثيرين خلال حفلة الأوسكار في 12 آذار/مارس المقبل في هوليوود.
ويشارك هذا الفيلم الذي أخرجه وأنتجه اللوكسمبورغي سيروس نشواد، المولود لوالدين فرّا من الثورة الإسلامية في إيران سنة 1979 حين كان طفلا، في المنافسة النهائية مع أربعة أعمال أخرى للفوز بجائزة أفضل فيلم قصير.
ولم يكن نشواد وأعضاء فريقه يتوقعون عند تصوير هم الفيلم الممتد على 17 دقيقة مع حوارات بسيطة، مطلع 2021 في مطار لوكسمبورغ، أن يحظى بكل هذا الزخم.
وبعد أقل من عامين، بات هذا العمل تحت الضوء بينما العالم بأسره يراقب بتأثر الحركة الاحتجاجية التي تشهدها إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني إثر اعتقالها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم التزام قواعد اللباس المتشددة.
وقال المخرج الأربعيني سيروس نشواد: "الفيلم يروي بالنسبة لي قصة امرأة، أي نساء إيران الخاضعات لهيمنة الرجال.. المرأة في إيران، إذا ما أرادت فعل أي شيء أو زيارة مكان ما، عليها الاستحصال على إذن من الرجل (والدها أو زوجها) وصياغته خطيا وتوقيعه".
وفي فيلم "الحقيبة الحمراء"، تعمد فتاة مسافرة بمفردها من طهران، إلى سحب حجابها للهرب من رجل خمسيني ينتظرها في المطار ببزة رسمية حاملاً باقة زهر للزفاف.
ويقول سيروس نشواد إن هذه الخطوة تنمّ عن "شجاعة" في "رفض الهيمنة" والانطلاق نحو "الحرية".
"توعية العالم"
وأشارت الممثلة الفرنسية نوال إيفاد المولودة لأم جزائرية، والتي تؤدي دور المراهقة الإيرانية، إلى أن هذه الشخصية كان لها وقع خاص عليها، حيث قالت: "تركت دياري عندما كان عمري يناهز 19 عاما ووجدت نفسي وحيدة في مدينة لم أكن أعرفها ألبتة، في باريس".
وأضافت: "الأمر عينه حصل في هذا المطار الذي يشكل نقطة فاصلة بين الماضي والمستقبل.. القيام بعمل فني لتجسيد الواقع يمنح شعورا رائعا.. لم أشعر يوما في ما مضى بمثل هذا الالتصاق مع الواقع من خلال السينما".
وحسب الأمم المتحدة، أوقف ما لا يقل عن 14 ألف شخص، من مشاهير وصحفيين ومحامين ومواطنين عاديين، منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في أيلول/سبتمبر 2022.