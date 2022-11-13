ممثلة سودانية تبكي بعد مشهد فاضح في مسلسل (فيديو)

أثارت لقطة من مسلسل سوداني شاركت في بطولته الممثلة الشابة خلود أبوبكر، ظهر فيها أجزاء حساسة من جسدها، خلال القيام بالدور، لغطًا وردود فعل واسعة في المجتمع السوداني.

والتقط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة وتداولوها بشكل واسع عبر منصات مختلفة، وسط حملة هجوم عنيفة على الفنانة، بذريعة أن المشهد مسيء للمرأة السودانية.

والمقطع كان مأخوذًا من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي "زوجان ولكن" الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.