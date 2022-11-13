ممثلة سودانية تبكي بعد مشهد فاضح في مسلسل (فيديو)
أثارت لقطة من مسلسل سوداني شاركت في بطولته الممثلة الشابة خلود أبوبكر، ظهر فيها أجزاء حساسة من جسدها، خلال القيام بالدور، لغطًا وردود فعل واسعة في المجتمع السوداني.
والتقط عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللقطة وتداولوها بشكل واسع عبر منصات مختلفة، وسط حملة هجوم عنيفة على الفنانة، بذريعة أن المشهد مسيء للمرأة السودانية.
والمقطع كان مأخوذًا من الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي "زوجان ولكن" الذي تتشارك فيه خلود مع الفنان أحمد الجقر والفنانة الأخرى روبي كمال.
وخرجت الممثلة الشابة في بث مباشر عبر حسابها في "تك توك"، لتعتذر لجمهورها وتطلب منهم مسح مقطع الفيديو المتداول والصور التي انتشرت كالنار في الهشيم.
ولجأت الفنانة خلود أبوبكر بالدعاء إلى الله ضد الإنسان الذي وصفته بالمريض الذي شهَّر بها وقص المشهد وعمل منه مقطعًا وصورًا ليفضحها.
وشكرت الممثلة السودانية، كل من تضامن معها في محنتها، واصفة الشخص الذي شهَّر بها بهذه الصورة "القبيحة" بأنه مريض بعد قيامه بتكبير وتصغير الفيديو، لإبراز اللقطة بصورة غير أخلاقية، بحسب تعبيرها.