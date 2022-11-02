قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان مصطفى كامل يوم الأربعاء، منع المطربة اللبنانية كارولينا كرم من الغناء في مصر، لعدم سدادها الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة عن إحدى الحفلات التي أحيتها مؤخرا.

وقال منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية إن قرار وقف كارولينا كرم جاء بعدما قامت بإحياء حفل افتتاح "بيوتي سنتر" الأسبوع الماضي في مصر، ولم تقم بسداد الرسوم النسبية الخاصة بالنقابة.

وأضاف منصور هندي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" بأن "القرار جاء تنفيذا للوائح والقوانين الخاصة بنقابة المهن الموسيقية، والقانون ينص على أنه في حالة تهرب أحد المطربين سواء كان مصريا أو أجنبيا من دفع الرسوم النسبية للنقابة التي تحدد على حسب الأجر الذي يحصل عليه الفنان، يوقف المطرب عن الغناء لحين سداده قيمة الرسوم المتأخرة، وتسوية الأوضاع مع النقابة حتى يتم السماح له بالغناء مجددًا".

وبسؤاله إن كانت النقابة قد أخطرت الفنانة بذلك، أوضح أن "النقابة لا تخطر أحدًا، القرار صدر، وهي إن كانت تريد الحصول على أي تصريح آخر للغناء في مصر عليها سداد الرسوم، وإلا لن يتم السماح لها بالغناء داخل مصر مجددًا".

وتتخذ نقابة الموسيقيين في مصر خلال الفترة الراهنة منذ تولي الفنان مصطفى كامل قيادتها العديد من القرارات بشأن تصحيح الأوضاع التي كانت قد خرجت عن مسارها في السابق، بحسب تصريحات لمصطفى كامل.

ومن أبرز هذه القرارات هي إحالة الموسيقار أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وسعد المتولي المستشار القانوني للتحقيق لاتهامهما بالفساد، كما تم السماح لمطربي المهرجانات والراب بالغناء بشرط الالتزام بإقرارات وقعوا عليها داخل مقر النقابة العامة.