اعتقال البلوغر سلفانا دلشاد في أربيل بسبب هذه التهمة
اعتقلت القوات الأمنية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد، اليوم الأحد، بسبب "سوء استخدام أجهزة الاتصالات".
وقالت مصادر أمنية عراقية لـ"إرم نيوز" إنه "قبل يومين تم توجيه أمر قضائي باستدعاء الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد، لورود شكوى ضدها بسبب سوء استخدام أجهزة الاتصالات، إلا أنها رفضت الذهاب للمحكمة".
وأضافت أنه "بعد توجيه أمر الاستدعاء لها مرتين، ورفض مثولها أمام القضاء، صدرت مذكرة قبض بحق سلفانا تشاد ونفذتها الجهات الأمنية في أربيل، اليوم الأحد، وهي حاليا في سجن إصلاحي للنساء في أربيل، وتنتظر عرضها أمام المحكمة، يوم غد الإثنين".
وتعتبر الناشطة المدنية والبلوغر سلفانا دلشاد من الناشطات المشهورات في إقليم كردستان على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
ووفق قانون العقوبات العراقي، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على 5 ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أي أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الإنترنيت أو البريد الإلكتروني وذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب".